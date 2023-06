Ministar za brigu o selu i predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije — Solidarnost i pravda - PUPS Milan Krkobabić istakao je za Pink da severu Kosova preti humanitarna katastrofa, kao i to da se u ime svoje stranke zalaže za dijalog.

Krkobabić je rekao da uskoro planira posetu Kosovu i Metohiji i da su tamo do sada napravljene uspešne tri zadruge, u Lapljem Selu, Gračanici, Gnjilanu, Zubinom potoku...

- Situacija na Kosovu i Metohiji vidite kakva je... Ja kao predsednik PUPS-a imam obavezu, pošto se bavimo i pezionerima, poljoprivrednicima i zaposlenima. Mnogo je članova iz tih delova Srbije. Ovo su velike priče, na severu Kosova preti humanitarna katastrofa. Dijalog moramo da održimo, moj apel je da se dijalog nastavi, dijalog koji neće biti paralelni monolozi. Do sada smo imali paralelne monologe, hajde da krenemo u pravi, otvoreni dijalog. Hajde da se smanje tenzije... Sa naše tačke gledišta, to znači odlazak tih upravitelja, ja ne mogu da ih nazovem gradonačelnicima, napuštanje policije, hapšenja, i odmah realizovanje onoga što je dogovoreno. To je preduslov sa naše tačke - rekao je Krkobabić i savetovao još jednom da dijalog ne smemo da napustimo, naglašavajući da nema pravo da deli savete oficijalno, ali načelno u ime svoje partije smatra da je mnogo bolje biti za stolom, nego na stolu.

- Moramo otići tamo, razgovarati i iznositi argumente. U ovom momemntu izuzetno je bino kakav će stav zauzeti SAD i mi tu moramo da menjamo sliku o nama. To su naši provereni prijatelji iz Prvog i Drgog svetskog rata, od 1948 na ovamo... Slika o nama koju imaju nije najpovoljnija, moramo da budemo realni, i moramo da uložimo napore da tu sliku o Srbima sa severa KiM menjamo na pravi način. Da nastavimo dijalog i da se borimo. Ono što sigurno moramo da isključimo je novi egzodus. Srbi sa Kosova i Metohije moraju da ostanu na Kosovu i Metohiji - rekao je Krkobabić.

Kako kaže, njegova želja je da ode na KiM da vidi kako se živi u tim selima, kako da doprinesemo, i kako ekonomski može da ih ojačamo.

- Ono na čemu insistiramo su te crvene linije... Mi smo prvi na političkom nebu koji smo lansirali priču o ''crvenim liijama''. To je imovina naših građana, imovina SPC, zaštita svetinja i svega ostalog... - rekao je Krkobabić.

POSETA OPŠTINI REKOVAC

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić danas će postiti opštinu Rekovac, čija je pojedina područja zahvatila poplava usled obilnih kiša.

- To je mala opština, koja ima sjajne ljude. Oni su to brzo sanirali. Nekih 200 hektara je poplavljeno bilo. Tu su štete na ratarskim, povrtarskim i voćarskim kulturama. Otišlo im je 42 kilometra lokalnog puta. Oko 2,5 kilometra asfaltskog puta. Stradala je osnovna škola "Svetozar Marković" to je urgentno da se uradi, i privredni objekat, to je podrum, ima problema oko instalacija, i u sektoru stanovanja kod ljudi, što je najbolnije, 40 kuća je poplavljeno. Njihova procena je oko 80 miliona dinara - rekao je ministar za brigu o selu.

Kako je naveo, priča o poplavama u Srbiji, treba da se započne kada je najsušniji period i kada nema padavina.

- Kada nema poplava, kada bude najsušnije, treba da se setimo da će doći poplave, da će da krenu klizišta, da će da popuste nasipi, klizišta, brane... Malopre sam pohvalio ljude iz lokalne samouprave. Treba više da verujemo u njih. Nemojmo da sve radi Vlada i ministri. Mi ono što treba da uradimo je da im prebacimo sredstva. Bolje oni znaju tamo, nego kada mi iz Nemanjine krenemo tamo. Moj apel je da se planiraju sredstva za ove namene, i da se unapred daju članovima lokalnih samouprava. Pre poplava - rekao je Krkobabić.

Krkobabić kaže da moramo delovati preventivno, a ne nakon katastrofe.

- Iduće godine ovo ne sme da nas iznenadi. Nas Srbe to često iznenadi, a onda radimo kampanjski. Ovo su moje sugestije. U prvi plan lokalna samouprava - nastavlja Krkobabić.

DODELA SEOSKIH KUĆA MLADIMA

Ministar Krkobabić istakao je da je od početka akcije dodeljeno je blizu 1.900 kuća. Kako kaže, to je oko 6.000 ljudi, i oko 2.500 dece, što su sjajne brojke.

- Zvuči fantastično. Toliki broj ljudi je dobio svoj krov nad glavom. Juče je rektor Beogradskog univerziteza Đokić istakao da trećina iz grada prelazi da živi na selu. Iskreno, nisam očekivao na početku ovo. Ali život ima draž da ne znate šta vas čeka sutra. Prosek godina je ispod 30 godina, i mislim da njihove priče, ilustracije najbolje govore o svemu. Imamo mlade parove iz Beograda, visokoobrazovane ljude... - rekao je ministar Krkobabić.

Krkobabić kaže da ljudi koji su uzeli kuće jesu rešeni da napuste zajednička domaćinstva.

- Oni žele da se osamostale, i normalno je, to je 21, vek - rekao je ministar.

MIHOLJSKI SUSRETI

Miholjski susreti održaće se od 10. jula, 97 opština je već konkurisalo, a u prethodne dve godine bilo je preko 150.000 posetilaca i učesnika, rekao je ministar, navodeći da se ove godine očekuje još veća posećenost.

- Objavićemo gde se tačno održavaju. Neće to biti skupo, otići do određenog dela Srbije, biti navijač, učestvovati, videti... - rekao je ministar.

SOCIJALNO GARANTOVANE PENZIJE

Krkobabić kaže da se na selima teško živi, posebno ljudi koji su bez penzija. Ministar navodi da te ljude nikako ne smemo da zaboravimo, posebno žene starije od 65 godina.

- Ideja je da se uvede poseban Institut socijalne politike. To je socijalna garantovana pezija. Rekli smo, ne manje od 100 evra, a može da bude i više, da bismo te ljude pomogli na adekvatan način - rekao je ministar.

- Vlada daje jednokratne pomoći, i to su prave mere koje stižu do ljudi kada im je potrebne. Vaučeri stižu za leto, penzionerima isto - kaže ministar.

Kako kaže ministar, ova grupa ljudi nije mala, i bitno je pomoći na adekvatan način.

- Sada kada budem otišao uglavnom će prvo da me pitaju kada će najavljena socijalna garantovana penzija. A ja ću da kažem: Boriću se ljudi, ali ovo nije samo moja stvar, ovo je stvar svih nas. Stvar društva, odgovornosti prema tim ženama - rekao je ministar.

Autor: