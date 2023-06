Brnabić: Aleksić može bez odgovornosti da truje javni prostor, jer se na sudu poziva na poslanički imunitet

Premijerka Ana Brnabić je nakon izlaganja Miroslava Aleksića istakla da on bez ikakve odgovornosti može da izgovara neistine o ljudima, jer kada ga traže odgovornost, podnesu prijavu sudu, poslanik Aleksić se pozivana poslanički imunitet. Ona je navela primer da je sud zakazao osam ročišta na kojima se Aleksić nije pojavio, a onda se deveti pout pojavi i pozove na imunitet.

- Izlaganje narodnog poslanika Aleksića trajalo je otprilike 40 minuta, sastojalo se iz gnusnih neistina, bezbroj puta dokazanih i opovrgnutih laži i to sve ide u krug. Ja sam kao predsednica Vlade primorana da o tome debatujem da to demantujem i time ponižavamo naše građane, jer se rasprava u Narodnoj skupštini svodi na to. Vi računate da ako stotinu puta ponovite laži o platama, inflaciji, Telekomu i tako dalje, da će ljudi u to poverovati. Ja vas molim da u ovom domu pričamo o suštinskim stvarima, o temi ove sednice koju ste vi tražili. Ja mislim da je to što radite strašno za naše društvo, a pogotovo sa građane koji šetaju na protestima - rekla je premijerka u Skupštini.

- Zašto narodni poslanik Aleksić može da izgovara stalno neistine zato što uvek kada ga neko tuži, on će se pozvati na poslanički imunitet. U normalnom, demokratskom društvu vi, ako ste ubeđeni da govorite istinu, jedva biste čekali da vas neko tuži pa da to onda i dokažete na sudu. Ali ne, kada neko tuži Miroslava Aleksića, on će se pozvati na poslanički imunitet. Eto, takva je parlamentarna opozicija u Srbiji. Za Igora Isailovića ste izjavili da izvlači novac kako bi finansirao neke batinaše. On je moj prijatelj, poznajem ga, toga se ne stidim. Kao što vidite, to kažem javno i ne obmanjujem građane. On vas je nakon toga tužio i tokom 20022. godine sud je zakazao, pazite sad, osam ročišta, na kojima se Miroslav Aleksić nije pojavio. Onda se konačno pojavio ove godine u martu i pozvao se na poslanički imunitet. Iako kazna za krivično delo uvrede nije zatvorska, već novčana. E zato bez odgovornosti iznova i iznova trujete javni prostor lažima, jer vas štiti poslanički imunitet i vi se iza toga krijete - podvlači Brnabić.

Brnabić se podsetila i priča kada su optuživali njenog brata da je kupio kompaniju Goša, što je još jednom demantovala.

- Moj brat nema firmu. To je poljska multinacionalna kompanija, Aseko, koja je radila poslove za državu i u vreme kada ste vi bili na vlasti. I vi to znate. On je tamo bio zaposlen. To nikako ne može da bude njegova firma što je svima jasno, ali je po vašem mišljenju to pogodno za manipulaciju, pa nastavljate - naglašava ona.

Predsednica Vlade je rekla da za deo opozicije ne postoje crvene linije čak ni kada su u pitanju deca.

- Prvi fond za lečenje retkih bolesti kod dece osnovan je 2014. godine kada je premijer bio Aleksandar Vučić. I vi to sami znate, ali vam istina nije važna. PA na skupu Srbija nade je govorila majka deteta koje se lečilo od retke bolesti. Nula dinara, slovima, je do 2014. godine odvajano za to. Žena, čije se dete lečilo, vam to kaže ali vama ništa nije sveto. Pričate o Aleksinom zakonu, opet zloupotreba dece, a opet vrlo dobro znate da je žena koja ga je predložila rekla da su najvažnije stvari iz tog predloga zakona implementirane kroz izmene i dopune već postojećih zakona. Ali vama istina nije važna, vaša cela politika je ponavljanje laži svakoga dana - kaže Brnabić.

Predsednica Vlade Brnabić završila je izlaganje tezom da je neverovatno da Miroslav Aleksić nekome spočitava moral.

- Vi meni pričate nešto o moralu? Vi koji ste sebi dali platu od 113 hiljada dinara, tri puta veću nego što je tada bila prosečna plata u Trsteniku tada? Državna revizorska institucija je rekla da ste to uradili mimo zakona. Vi, čiji je tast u vreme vaše vlasti postao direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku? Onaj ko može vama da veruje da je trenutno napolju dan, da ne noć, treba ozbiljno da se zapita - završila je premijerka.