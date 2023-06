Petković: Kurtijeva poruka vrhunac licemerja i cinizma i još jedna uvreda i pretnja

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da je jedina poruka koju Srbi na Kosovu i Metohiji odmah očekuju od Prištine jeste oslobađanje na pravdi Boga otetih i mučenih sunarodnika iz "Kurtijevih kazamata", saopštila je Kancelarija.

Petković je to saopštio povodom video poruke koju je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti uputio Srbima na KiM i poručio im da su potrebni novi izbori u četiri opstine na severu KiM uz "otvorenu i slobodnu" predizbornu kampanju.

Kako je rekao, dok nasilnik i siledžija Kurti jednom rukom maše maslinovom grančicom, u drugoj iza leđa "drži pendrek ili pušku", i svakome Srbinu na Kosovu i Metohiji je jasno da je njegova najnovija video poruka vrhunac licemerja i cinizma, i da je zapravo, ne poruka mira, već još jedna uvreda i pretnja.

"Srbi od Kurtija zatim očekuju i naredbu o povlačenju specijalnih okupatorskih policijskih snaga sa severa pokrajine i momentalno odustajanje od politike pretnji, zastrašivanja i maltretiranja, koja se realizuje kroz izgladnjivanje, neosnovana hapšenja i fizičko nasilje nad Srbima", rekao je Petković.

Kako je rekao, toj poruci Kurti bi trebalo da doda i da je odlučio da povuče svoje nelegitmne i nametnute funkcionere lokalne vlasti sa severa Pokrajine, koje naš narod osnovano prepoznaje kao "prinudne upravnike i gaulajtere".

"A nakon toga svi bi pozdravili i kažnjavanje odgovornih za prebijanja i ranjavanja Srba i poruku da Priština odustaje od tvrdoglavog blokiranja formiranja Zajednice srpskih opština. To je ono što Srbi očekuju od osvedočenog srbomrsca i anarho-fašiste Aljbina Kurtija, a ne tik-tok klipove i priče za malu decu. To bi bili jedini prihvatljivi dokazi da je Kurti spreman da menja svoj odnos prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, a sve ostalo je samo igrokaz za međunarodnu zajednicu, iako je, verujem, svima jasno da predstava koju Kurti sam režira i u njoj igra glavnu ulogu nije ništa drugo do teatar apsurda", rekao je Petković.

Ističe i da je Kurtijeva poruka uvreda za zdrav razum i pokušaj da krivicu za situaciju na severu Kosova i Metohije prebaci na predsednika Aleksandra Vučića, iako Kurti, kao zagovornik rata, ima razloga da mrzi i prezire politiku očuvanja mira i stabilnosti u regionu koju personifikuje upravo predsednik Srbije.

"Srbi na Kosovu i Metohiji, kako bi naš narod rekao, nisu pali s duda, i kod njih ne prolaze Kurtijeve laži i neiskrena i uvredljiva podilaženja, jer belodano je svima jasno da je njegov cilj proterivanje srpskog naroda fizičkom silom i razbijanje osećaja lojalnosti prema Srbiji kod malog broja kolebljivaca na severu pokrajine. Vrhunac beščašća u Kurtijevoj najnovijoj propagandnoj poruci je pominjanje srpskih manastira na Kosovu i Metohiji, kao da su svi lobotomirani i ne sećaju se da je upravo Kurtijeva ideologija mržnje uništila više od 150 crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, i da Manastiru Visoki Dečani Kurti i njegovi ekstremisti odbijaju da vrate otetu zemlju", rekao je Petković.