Milan Krkobabić: Bolje biti za stolom, nego na stolu!

Krkobabić o situaciji na KiM: Moramo da isključimo novi egzodus naših ljudi zbog toga je nužan dijalog, jer je u najavi humanitarna katastrofa na severu Kosova i Metohije!

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić istakao je za TV Pink da severu Kosova i Metohije preti humanitarna katastrofa, a u ime PUPS-a zalaže se za nastavak dijaloga, ali onog suštinskog. Ističe da ovo sada što imamo nije dijalog, nego neki vid paralelnih monologa.

„Dijalog je neophodan, moj apel je da se dijalog nastavi, bolje je učestovati i biti za stolom, nego na stolu. Potreban nam je suštinski dijalog koji neće biti paralelni monolozi. Do sada smo imali paralelne monologe, hajde da krenemo u pravi, otvoreni dijalog. Deeskalacija da. To za nas znači pre svega povlačenje upravitelja, jer ih ne možemo smatrati gradonačelnicima, povalačenje policije, oslobađanje zatočenih Srba i realizacija svega onoga što je dogovoreno, pre svega formiranje Zajednice srpskih opština. U ovom momentu izuzetno je bitno kakav će stav zauzeti Sjedinjene Američke Države i mi tu moramo da menjamo sliku o nama. To su naši provereni prijatelji iz Prvog i Drugog svetskog rata...Slika o nama koju imaju nije najpovoljnija, moramo da budemo realni, i moramo da uložimo napore da tu sliku o Srbima sa severa Kosova i Metohije menjamo na pravi način. Da nastavimo dijalog i da se borimo. Jedno je sigurno moramo da isključimo mogući novi egzodus naših građana. Srbi sa Kosova i Metohije moraju da ostanu na Kosovu i Metohiji” – zaključio je Krkobabić.