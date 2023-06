VUČIĆ IDE U BRISEL: Neću da razgovaram sa Kurtijem, njegov cilj je da protera Srbe sa KiM! Pod najtežim smo pritiscima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros da neće razgovarati sa Aljbinom Kurtijem jer taj razgovor nema nikakvog smisla.

- Sa njim ne vodite nikakav razgovor, on samo drži pridike. Mi nemamo nikakav problem da razgovaramo sa bilo kim. Idem u Brisel da razgovaram sa Boreljom koliko god hoće, možemo da razgovaramo i deset sati ako treba, sa Kurtijem nemam o čemu da razgovaram - rekao je predsednik Vučić povodom hitnog sastanka koji je zakazan za danas u Briselu.

Počela hapšenja Srba i južno od Ibra. Cilj im je da proteraju Srbe sa celog Kosova i Metohije, kazao je on za Javni servis Srbije.

- Ako analizirate ove stvari površinski, nije dobro, stvari su ozbiljnije. Kurti je promenio odluku, dozvoljava ulaz robe sa stranim tablicama, a je li neko razmislio o kakvom je bezobrazluku reč. Odluka znači da ne možete da uvezete hleb u Raški, niti kiseonik u bolnicu, ni vodu ne možete da uveze. Ali ste zato dobrodošli ako treba da zarađujete pare za strane kompanije. Kako ih nije sramota da se hvale takvom odlukom - rekao je predsednik.

On je naglasio da je Srbija u teškoj situaciji.

- Mi smo sami u ovome, moramo da razumemo sopstvene snage. Neko mora u ime građana da obavlja teške poslove u najtežim uslovima. Molim ljude da razumeju da je zemlja u teškoj situaciji. Pod najtežim smo pritiscima. Po pitanju KiM razgovaramo samo sa kolektivnim zapadom. Onda se zapitate kako da razgovarate sa nekim sa kim razgovora nema. Pogledajte Eskobarove izjave, sve ćete da razumete i vidite u kakvoj je užasnoj situaciji Srbija - naglasio je predsednik.

- Razgovarate sa ljudima koje ne interesuje mir, šta imam da razgovaram sa njima. Znam da policajce naše snage reda uhapsile na teritoriji Srbije, šta se zbivalo na AP Kosovo, to ne znam. Sve su to trikovi za međunarodni pritisak, u ponedeljak imaju sastanak.

- Oficir za vezu je obišao uhapšene Srbe, ovo danas nosim u Brisel. Pričaju mi o pravima, otac dvoje maloletne dece ima vidljive povrede na potiljku previjene gazom, ima povrede koje su mu pripadnici tzv. kosovske policije naneli kundakom od puške. Milovan Božović posle dva i po meseca pritvora i dalje ima vidljve povrede u vidu pucanja mišića koja je nastala prilikom privođenja, a stavljaju mu napad na službeno lice.

Ističe da zna da je Srbima na Kosovu i Metohiji "prekipelo i doteralo cara do duvara".

- Na zapadu misle da je moguće da se teror nad Srbima nastavlja - rekao je Vučić.

- Naše je da se borimo koliko možemo. Hoćemo da gradimo odgovornije odnose, moraju da razumeju naše političke stavove. Što se evropljana tiče danas ću da čujem Borelja, neću da skupljam poene tako što ću da govorim loše o njima. Mi ćemo da ih saslušamo, ne razumem smisao mog odlaska u Brisel. Idem da razgovaram sa njima da mi ne bi rekli "Nisi došao u Brisel." O čemu da razgovaramo? Razgovarao sam pre haopšenja Srba, pre lažnih gradonačelnika, pre napada, upucavanja. Što se pravite blesavi svi vi iz Kvinte? Znate sve šta se dešava - naglasio je predsednik Vučić.

Na pitanje gde je kraj hapšenjima na KiM, kazao je da je to sada teško objasniti.

- Napadnu nas u Šolakovim medijima da nismo uveli Vojsku, a da je uvedemo, bilo bi da smo vratili u 90-te - kazao je predsednik.

- Nemam ja šta da razgovaram sa ljudima koji žive za to da prebijaju naše ljude. Kad bi živite za to da mu osujete srpsku majku i da ga prebijate, a da Zapad ćuti…vidite to licemerje. I kad budu oslobođeni, biće zahvaljujući onome što radi Beograd.

- Ajde da ne pričamo o tome ko je koga napao. Moje pitanje je kako to da niste morali da uhapsite one koji su ubili desetine ljudi? I svi teroristi idu u Vladu. Kako je to moguće? Pa moguće jer je u vašem interesu. Ovde su u pitanju Srbi. A Srbi nisu ljudi. Srbi nisu uveli sankcije Rusiji – rekao je predsednik.

- Da sve ispunimo, rekli bi niste odštampali dovoljno udžbenika na bugarskom jeziku. Ja sam zahvaljujući iskustvu postao resurd ove zemlje. Da sam najgluplji na svetu, najviše bih znao o tome šta nam rade. To je takav bezobrazluk i bezobzirnost prema jednoj zemlji. Pravila za Ukrajinu važe, ama baš nijedno ne važi Srbiju. Ni Povelja UN ni Rezolucija. Ne postoji nijedan princip za koji možete da se uhvatite. Sve je laž i sve je prevara – rekao je predsednik.

Predsednik je govorio i o EXPO 2027.

- Molim ljude da budemo malo fer prema svojoj državi. I ovo što smo uradili sa EXPO, uspeli smo. Hvala Oedru Sančezu i Blinkenu. Čeka nas ogroman posao, nešto što d radošću prihvatamo. Beograd će postati najveće gradilište u Evropi! To donosi ogrmonu promociju – izjavio je Vučić.

Očekujemo da uložimo ogromne pare. Biće to ogromne sajamske prostorije. Najbolje arhitekte su radili to. Sa Evropljanima smo sinoć bili, hvala im što ulažu novac u inovacije i nauku. Očekujemo preko 2,6 miliona ljudi bude tokom ta tri meseca u Beogradu. Sad moramo ubrzano da radimo. Posle da razgovaramo kome ćemo da prenamenimo te stanove, a za dve je potrebna politička stabilnost.

- Imate bezbroj interesa različitih tankunskih grupa, koje ne žele stabilnost. Ali bitno je da guramo – rekao je Vučić.