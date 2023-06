Server: SAD bi Kurtija mogle da proglase za personu non-gratu

Američki profesor Danijel Server izjavio je da su SAD i EU spremne da izvrše pritisak ukoliko premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odbije plan za deeskalaciju, dodajući da ne isključuje mogućnost da SAD proglase Kurtija za personu non-gratu.

Komentarišući dolazak specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka u Vašington, Server je u intervjuu za list "Gazeta ekspres" ocenio da se putovanje evropskog izaslanika ''uglavnom odnosilo na koordinaciju''.

Upitan da li je ovaj poziv Amerikanaca izaslaniku EU mogao da bude poziv da se razgovara o eventualnim promenama koje bi Lajčak trebalo da napravi u načinu na koji posreduje u dijalogu, ili jednostavno poziv na dalju koordinaciju, Server je rekao da SAD i EU imaju punu saglasnost za sve u tom procesu, osim za inicijativu "Otvoreni Balkan".

"Mislim da se ovo putovanje uglavnom odnosi na koordinaciju. Jedina tema gde primećujem razlike u stavovima EU i SAD je Otvoreni Balkan. SAD to podržavaju, a EU se tome protivi", rekao je Server, profesor na vašingtonskom Univeritetu Džons Hopkins.

Upitan da li veruje da će SAD kazniti tzv. Kosovo i Kurtija ako ne bude napretka u sprovođenju predloga EU u tri tačke za deeskalaciju, Server je rekao da ne zna da li je prava reč kazna, ali da su SAD i EU spremne da izvrše pritisak na Kurtija.

Povodom izveštaja medija, koji ne isključuju mogućnost da premijer privremenih prištinskih institucija bude proglašen za personu non grata od strane SAD u slučaju da ekstremnog odbijanja deeskalacije, on kaže je to "strašna ideja" koja će Kurtija učiniti "još neposlušnijim", mada to ne isključuje, jer, kako je podsetio, on je i kao opozicionar imao problema da dobije američku vizu.

Na pitanje da li je odluka američkog predsednika Džozefa Bajdena da nacionalnu vanrednu izvršnu naredbu za Zapadni Balkan produži za još godinu dana povezana sa situacijom na severu KiM, Server je rekao da pretpostavlja da jeste, ali da veruje da bi odgovor na ovo pitanje trebalo potražiti od američke vlade, prenosi "Gazeta ekspres".