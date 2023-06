BRNABIĆ O ZAHTEVIMA ZA SMENU GAŠIĆA ZBOG TRAGEDIJE U RIBNIKARU: Ništa nije pogrešio, nikako nije odgovoran za to što se desilo

Sednica Skupštine Srbije nastavljena je danas poslaničkim pitanjima na koja ministarstva i institucije treba da odgovore pismenim putem.

Nakon pitanja, poslanici raspravljaju o nepoverenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću.

Poslanik grupe Moramo-Zajedno Aleksandar Jovanović Ćuta pitao je na sednici Skupštine Srbije zbog čega je ministar prosvete Branko Ružić podneo ostavku nakon masovnih ubistava u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima kod Mladenovca i Smedereva, a isto nije učinio i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić.

- Zbog čega je Branko Ružić podneo ostavku? Koji su razlozi zbog kojih vaš ministar podnosi ostavku nakon masovnih ubistava - upitao je Jovanović.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić kazala je da Gašića i Ružića razlikuju resori, a da su razlozi Ružićeve ostavke poznati od ranije.

- Razlikuje ih takođe to što tragedija u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pogađa neposredno resor koji je (Ružić) vodio, tako da je on to osećao kao nešto što njemu ne dozvoljava da nastavi da vrši tu funkciju - kazala je Brnabić.

Ministar Bratislav Gašić, prema njenim rečima, "nema baš nikakve veze sa tim".

- Ništa nije pogrešio, ništa loše nije učinio, nikako nije odgovoran za to što se desilo - ni posredno ni neposredno, ni direktno ni indirektno - rekla je premijerka i dodala da je policija uradila sve što je bilo potrebno.

Ponovila je da se desilo da na slučaju "Vladislava Ribnikara" sistem nije zakazao, ali da sistem može da zakaže nekada, jer ga čine ljudi.

Autor: