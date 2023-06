BORELJ OBJAVIO POČETAK SASTANKA SA PREDSEDNIKOM VUČIĆEM: 'Potrebne su konstruktivne ideje i spremnost na kompromis' (FOTO)

"Potrebne su konstruktivne ideje i spremnost na kompromis za rešavanje tekuće krize na severu Kosova. Od strana se očekuje da smire tenzije i ispune svoje obaveze bez preduslova", napisao je Borelj na Tviteru objavivši početak sastanka sa predsednikom Vučićem.

Constructive ideas and readiness to compromise are needed to address the ongoing crisis in the north of #Kosovo.



The parties are expected to defuse tensions and deliver on their obligations without preconditions.



The meeting with President of #Serbia has started.