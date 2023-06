Brnabić poručila Aleksiću: Sramno je da govoriti da bilo koga briga za živote dece, moramo da budemo ljudi, a ne samo političari

U nastavku rasprave u Skupštini Srbije, predsednica Vlade Ana Brnabić osvrnula se na prethodnih nekoliko nedelja, koliko traje skupštinsko zasedanja i zapitala se da li se politička debata u Srbiji svela na optuživanje vlasti da ju je baš briga za ubijenu decu.

Ona je takođe rekla da će je poslanici opozicije optuživati u svakom skučaju, ma šta ona uradila i da se njima ne može udovoljiti.

- Ako pričate, previše pričate. Ako slušate, onda ste utihnuli. Ako ne gledate narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćutu, on vas pita zašto me ne gledate. A ako ga gledate dok priča, isti narodni poslanik će vam reći zašto me gledate? Ja sam tokom ovog zasedanja čula o sebi mnogo stvari - da sam beščasna, da sam splet nesretnih okolnosti, da me baš briga za ubijenu decu i da mi je važnija fotelja nego životi ubijene dece. Ovo sluša moja porodica, moja majka, moji prijatelji i ja, iz dana u dan, šest nedjelja, slušam to, treba da izdržim, odgovorim i nastavim da radim svoj posao. Jel se na to svela politička debata u Srbiji, da me je baš briga za živote ubijene dece? Na početku sednice sam zamolila da ovo ne radimo, da možemo da se politički ne slažemo, imamo drugačija mišljenja o svemu, ali da na kraju dana ipak budemo ljudi - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da, za razliku od opozicije, duboko veruje da su tragedije sa početka maja duboko potresle svakog čoveka u Srbiji.

- Mislim da nikoga u ovoj sali nije baš briga za ubijenu decu. Ja o vama, gospodine Aleksiću, mislim sve najgore, ali isto tako mislim da vam je itekako žao ubijene dece. Ali kako vi meni možete da kažete da me je baš briga za ubijenu decu? Možete li vi konačno da shvatite da ubijena deca nisu domen politike? To nisu stvari oko kojih treba da se delimo, jer ponavljam, ja sam sigurna da ne postoji osoba u Srbiji koju je baš briga za ove tragedije koje su se dogodile - rekla je premijerka.

Brnabić je naglasila da se ovo zasedanja svelo na optuživanje vlasti za sve, pa čak i za stvari koje nisu nadležni.

- Ova rasprava traje već mnogo sati. Samo čujemo isto, laži i laži, sve isto, iz dana u dan. Pričate o Norveškoj, i maskaru koji se tamo dogodio, a ne kežete da niko nije rekao Stoltenbergu tada da je on kriv za ubistvo dece na ostrvu Utoja, niti da ga je baš briga. Velika je razlika između Norveške i Srbija, ali je i velika razlika između norveške i srpske opozicije. Kako ja da smenim REM, molim vas? Pa kako, ja sam predsednica Vlade, izvršna vlast, ne postavljam članove REM-a. Pa ni vi ih, kao Narodna skupština, ne postavljate sve. Nebitno je da li se meni kao predsednici Vlade dopada šta radi Pink, moje mišljenje nije relevatno za to. Da li mi damo ili ne damo REM, to je sumanuta konstrukcija. Dobacivanje koje sada čujem, meidjski zakoni su vaša ingerencija. Da, jesu, da donesemo predlog zakona koji ćemo uputit skupštini. Možete li molim vas da shvatite da Vlada ne postavlja članove REM-a? - upitala je predsednica Vlade.

Brnabić je ponovo stala u zaštitu direktorke Instituta za mentalno zdravlje Milice Pejović Milovančević.

- Ne znam šta lično, gospodine Aleksiću, imate protiv prf dr Milice Pejović Milovančević. Evo, po ko zna koji put, molim vas nemojte da provlačite tu ženu kroz blato. Ovo je za 24 sata druga notorna laž o njoj iz vaših usta. Juče ste rekli da je lični prijatelj porodice dečaka koji je izvršio masakr – netačno. Rušite njen kredibilitet, koji je u ovom momentu izuzetno važan, zbog naše dece i njihovog mentalnog zdravlja. Danas ste me pitali da li je majka tog dečaka vodila njega na pregled kod te doktorke – netačno, još jedna laž. Šta vam je ta žena skrivila? Šta vam je uradila. Ona je redovni profesor Medicinskog fakulteta, ona nije političar, ne pripada nijednoj stranci, niti je simpatizer bilo koje partije, molim vas ostavite je na miru da radi svoj posao. Da li postoji nešto što vam je sveto, neka crvena linija? - pitala je premijerka.