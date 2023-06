SRBI IMAJU JASAN CILJ, OSTANAK NA KOSOVU! Garić: Kurti ima cilj progon Srba ili ostanak onih koji su spremni da trpe njegov TEROR (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Briselu sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom i specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom.

Vučić je rekao da je saslušao sve što su rekli i razumeo njihovu volju da uz razgovore rešavaju probleme i da će učiniti sve što je u tom procesu. On je takođe izjavio da ne bi govorio o detaljima ali je istakao da režim Aljbina Kurtija pokušava da otera Srbe na Kosovu sa njihovih ognjišta.

O porukama koje smo čuli juče iz Brisela i situaciji na Kosovu u Novom jutru govorili su Danijela Vujičić, narodna poslanica, Miloš Garić, urednik portala Kosovo online i Ljuban Karan, bivši pripadnik KOS-a.

Da li je sve otišlo predaleko i da li se može prekinuti teror, a započeti dijalog:

- Mi već mesec dana čekamo da se situacija smiri ali se ona iz dana iz dan pogoršava. Osim toga što imamo brutalna hapšenja tj otete Srbe u Albanskim kazamatima, nama preti dole i humanitarna katastrofa. Nemamo kiseonika za rađanje naših beba, nemamo lekove, tako da nam preti katastrofa. Vi vidite da Kurti iz dana u dan umesto da spusti loptu i sedne i razgovara on je sve gori i gori- rekla Danijela Vujičić, narodna poslanica.

- Predsednik je u pravu kad kaže da smo otišli predaleko, sa druge strane nemamo sa kim da pregovaramo - rekla je Vujičić.

- Dijalog je uvek lekovit i treba da razgovaramo dugo, a ne imati jedan dan sukoba i scena koje smo gledali u Kosovskoj Mitrovici. Bojim se da bi tu usijanu glavu iz Prištine neko morao da smiri - rekla je Vujičić.

A da li je ovo pretnja miru i da li Kurti može da izazove regionalnu krizu:

- Ja sam ubeđen da Kurti to ne radi sam i da ima podršku bar jedne države Kvinte. Nije on nekakav lider svetske sile da bi mogao da se ovako ponaša i da ignoriše sve - rekao je Karan.

- Njegovo ignorisanje ogleda se u tome da je on zauzei stav da njegova politika prema nekakvoj nezavisnosti države Kosovo budi preko etničkog čišćenja Srba. To je njegova politika koju ne skriva mnogo- rekao je Karan.

- Sve je dobro smišljeno i nije ništa slučajno da se baš ti ljudi koji nisu ništa krivi hapse. To ima daleko veći psihološki efekat na stanovništvo na severu Kosova, nego da se hapse neki za koje se može vezati neka krivica- rekao je Karan.

- Sve što se dešava na Kosovu je nešto što odgovara i nekom na Zapadu - tvrdi Karan.

Karan je rekao da je taj psihooški pritisak deo hibridnog rata.

Svi traže da se puste albanski uhapšeni vojnici ali niko ne govori da treba da se puste uhapšeni Srbi:

- Aljbin Kurti ima jednu jasnu strategiju i cilj, a to je progon Srba i ostanak na Kosovu samo onih Srba koji su spremni da trpe njegov teror i da budu građani drugog reda - rekao je Miloš Garić u Novom jutru.

- Da bi ispunio svoj cilj on je izabrao taktiku terora i nasilja nad Srbima i ta njegova taktika je u prvom momentu dala neke rezultate, ušli su na sever, zauzeli su određene tačke, on pokušava da stvori Kosovo bez Srba i da stvori Veliku Albaniju o kojoj on mašta - rekao je Garić.

Garić je dodao da Srbi imaju vrlo jasan cilj, ostanak na Kosovu, na prostoru na kome žive vekovima- rekao je Garić.