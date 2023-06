Pratite na TV PINK i PINK. RS specijalnu emisiju povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji.

Bivši oficir KOS-a Ljuban Karan, rekao je da je naš državni vrh i očekivao da se Kurti neće zaustaviti na onome što je do sada uradio.

- On radi dalje po svom i to bez upozorenja. On hapsi goloruke ljude na radnom mestu - rekao je Karan.

Kako kaže, ne smatra da se načelnik Generalštaba nije bez potrebe pojavio u javnisti, dodaje da njegovo pojavljivanje treba shvatiti ozbiljno i da su stvari došle do eskalacije, koja može da preraste u ozbiljniji sukob.

- Oni čekaju da se sukobe sa vojskom ili policijom Srbije ili grupama nenaoružanih ljudi i vojno zauzmu sever Kosova - rekao je Karan.

Vidosav Kovačević, general u penziji, rekao je da su najvažniji naši ljudi koji trpe torturu, dodaje da su glavni igrači NATO, Ukrajina i Rusija.

- Njima treba neko novo žarište. Bojim se i čini mi se da su oni odlučili da će to žarište biti Kosovo i Metohija. Treba im novo žarište na Balkanu - rekao je Kovačević.

Kako kaže, svedoci smo unazad 30 godina, da sve što je potpisano nije poštovano. Dodaje da će sila ovde odlučivati.

Шиптарски терорости тренутно у јужној Косовској Митровици❗️❓️ pic.twitter.com/x1dtZPYsrW — Misa Vacic 🇷🇸 (@MisaVacic) 23. јун 2023.

General u penziji Luka Kastratović je rekao da sve što se dešava na KiM, da se dešava organizovano i planski.

- Dogovor je bio da samo međunarodne snage budu na granici sa Srbijom i da 50 posto vojske ostane na toj teritoriji. Ovo danas je samo jedan potez u kontinuitetu da se što više Srba iseli sa prostora KiM - rekao je Kastratović.

Karan je rekao da oni očekuju sukob, sa željom da uključe svoje paravojne snage, ili su na oprezu jer su prešli sve granice i očekuju da bi se mogla očekivati naša reakcija.

Kastratović je rekao da međunarodna zajednica insistira da se smiri situacija, čak upozoravaju i svetsku javnost da su Srbi pucali na pripadnike KFOR-a što nije tačno.

- Oni žele da pritiscima isele Srbe, da ih proteraju i naprave novu Oluju, kako bi Kosovo bilo etnički čisto - rekao je Kastratović.

