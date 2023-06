PETKOVIĆ: Na delu je opšti informacioni rat sa ciljem da se naudi srpskom narodu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je na delu opšti informacioni rat koji vode premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i Dželjalj Svečlja, sa namerom da se razori Srbija da se naudi srpskom narodu na KiM i da se zgazi bilo kakva mogućnost za nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa.

Petković je rekao da želi da razobliči sve laži i podmetačine Aljbina Kurtija.

- Danas ću predstaviti nepobitne dokaze koji pokazuju koliki su prevaranti Kurti i Svečlja i svi u Prištini. Na delu je opšti informacioni rat sa ciljem da se naudi Srbiji - istakao je Petković.

On je rekao da će se u roku od 24 sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiti javnosti.

Petković je rekao da su sinoć naoružani Kurtijevi specijalci upali u naselje u Zvečanu, te da su nakon toga saopštili da je pronađeno crno vozilo beogradskih tablica i da su u njemu pronađeni oružje i eksplozivne naprave.

- Sinoć u 19 i 40 sati u naselje Kolonija u Zvečanu, veći broj pripadnika ROSU koji su do zuba naoružani sa oklopnim vozilima, upali su u ovo mesto - izjavio je Petković.

Kako Petković kaže, odmah je napadnut Beograd.

- Vi vidite da dok se čeka taj tim Svečlja već izlazi sa pripremljenom informacijom, da su u automobilu pronašliu mnogo toga i zolje i nekakav eksploziv. Ja u ruci držim neoboriv dokaz, gde ću pokazati o kakvim prevarantima i lažovima je reč - kazao je Petković i pročitao deo informacije koje je naša BIA pronašla i obavestila gotovo najmoćniju službu na svetu, o planovima i namerama Prištine.

BIA je obavestila da je prikupila informacije da privremene vlasti u Prištini pripremaju nova hapšenja Srba.

- BIA je došla do saznanja, obavestila da je prikupila informacije na planu dalje destabilizacije, pripemaju nova hapšenja Srba i eventualno izazivanja novih sukoba. Na tom planu, pripadnici kosovske policije, ilegalno vatreno oružje, koje su prethodno zaplenili od grđana albanske i srpske nacionalnosti, koji nisu imali dozvole, transportuju iz svih podstanica u regionalne direkcije kosovske policije, a potom prevoze u bazu u južnom delu Kosovske Mitrovice. Njihova namera je da oružje i municiju iskoriste za nova hapšenja Srba, uz medijsku kampanju da ih navodno pronađu kod Srba i uhapse ih. Naše službe su utvrdile šta su namere i obavestili su određene obaveštajne strukture i najmoćniju silu na svetu i to je dokaz koji jasno, nedvosmisleno pokazuje ono što smo saznali, a to je plan Kurtija i Prištine da oružje koje su prikupljali od ljudi koji nisu imali dozvole, sada podmetnu Srbima da bi to bio povod za nova hapšenja na severu KiM - objasnio je Petković.

Potom se opet osvrnuo da dešavanja tokom jučerašnjeg dana.

- Svečlja izlazi i kaže unapred u kom oružju je reč jer zna šta se nalazi u automobilu, a kako može da zna pre nego što Kfor dođe i to potvrdi. Može jer je oružje podmetnuto. Govori kako je crni audi pronađen 100 metara od opštinske zgrade u Zvečanu. Znate da je zahtev EU za deeskalaciju kosovksa policija povuče iz zgrada opština ali i iz njihove okoline. Tu obezbeđuje i Kfor sa bodljikavom žicom, tamo ne može ni ptica da prođe, a ne autmobil sa Bg tablicama pun eksploziva - objasnio je Petković.

Govorio je i o lažnim, iskrivljenim, tablicama na vozilu za koje vlasti u Prištini tvrde da je bilo puno oružja.

- Kada pogledate ovo vozilo, prvo vidite iskrivljene tablice kao da ih je neko nameštao za tu priliku. Inače, slova sa kvačicama se isključuju iz upotrebe, nemate nijedno vozilo sa tablicama koje ima kvačice, y ili w. Na ovim tablicama se to nalazi. Proverom smo utvrdili da je ovim registarskim tablicama registracija istekla 2020. godine. Kako je to vozilo moglo da se kreće, kako je moglo da uđe na KiM i pritom da navodno nosi oružje i ekpsloziv. Da stvar bude još interesantnija, reč je o vozilu, za koje je prijavljeno da je ukradeno i to mesec dana pre nego što je istekla registracija. Jasno je svima o kakvim se lažima ovde radi - kazao je Petković.

Petković je rekao da su u Prištini fašisti koji svakog dana progone srpski narod i koji su planirali da do Vidovdana izvrše etničko čišćenje.

Kako kaže, ovo ponašanje Prištine je šamar svima u EU i pokazatelj da imamo posla sa čovekom koji nije čist u glavu, što bi naš narod rekao.

- Borićemo se za svakog našeg čoveka, nema razgovora sa Kurtijem dok se ne oslobode svi naši ljudi - naveo je Petković.