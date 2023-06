UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! PETKOVIĆ: Na delu je opšti informacioni rat sa ciljem da se naudi Srbiji

Uživo na TV Pink i Pink.rs pratite vanrednu konferenciju za medije direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića.

Petković je rekao da želi da razobliči sve laži i podmetačine Aljbina Kurtija.

- Danas ću predstaviti nepobitne dokaze koji pokazuju koliki su prevaranti Kurti i Svečlja i svi u Prištini. Na delu je opšti informacioni rat sa ciljem da se naudi Srbiji - istakao je Petković.

On je rekao da će se u roku od 24 sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiti javnosti.

Petković je rekao da su sinoć naoružani Kurtijevi specijalci upali u naselje u Zvečanu, te da su nakon toga saopštili da je pronađeno crno vozilo beogradskih tablica i da su u njemu pronađeni oružje i eksplozivne naprave.

- Sinoć u 19 i 40 sati u naselje Kolonija u Zvečanu, veći broj pripadnika ROSU koji su do zuba naoružani sa oklopnim vozilima, upali su u ovo mesto - izjavio je Petković.

Kako Petković kaže, odmah je napadnut Beograd.

- Vi vidite da dok se čeka taj tim Svečlja već izlazi sa pripremljenom informacijom, da su u automobilu pronašliu mnogo toga i zolje i nekakav eksploziv. Ja u ruci držim neoboriv dokaz, gde ću pokazati o kakvim prevarantima i lažovima je reč - kazao je Petković i pročitao deo informacije koje je naša BIA pronašla i obavestila gotovo najmoćniju službu na svetu, o planovima i namerama Prištine.

BIA je obavestila da je prikupila informacije da privremene vlasti u Prištini pripremaju nova hapšenja Srba.

- BIA je došla do saznanja, obavestila da je prikupila informacije na planu dalje destabilizacije, pripemaju nova hapšenja Srba i eventualno izazivanja novih sukoba. Na tom planu, pripadnici kosovske policije, ilegalno vatreno oružje, koje su prethodno zaplenili od grđana albanske i srpske nacionalnosti, koji nisu imali dozvole, transportuju iz svih podstanica u regionalne direkcije kosovske policije, a potom prevoze u bazu u južnom delu Kosovske Mitrovice. Njihova namera je da oružje i municiju iskoriste za nova hapšenja Srba, uz medijsku kampanju da ih navodno pronađu kod Srba i uhapse ih. Naše službe su utvrdile šta su namere i obavestili su određene obaveštajne strukture i najmoćniju silu na svetu i to je dokaz koji jasno, nedvosmisleno pokazuje ono što smo saznali, a to je plan Kurtija i Prištine da oružje koje su prikupljali od ljudi koji nisu imali dozvole, sada podmetnu Srbima da bi to bio povod za nova hapšenja na severu KiM - objasnio je Petković.