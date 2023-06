'OSTAVITE LJUDE NA MIRU' Orlić poručio: Učesnici protesta mogu da rade šta hoće, samo da ne maltretiraju druge

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je danas da smatra da opozicija aktuelnim protestima neće postići ništa.

Kako je naveo u izjavi za Tanjug, sve ovo viđeno je pre četiri godine kada su demonstranti, kako kaže, izašli i šetali, "a onda za sedam dana ponovo izašli i šetali i da ih niko nije pogledao popreko".

- Ako pitate šta je poenta? Nema je. Da li će dobiti nešto ovim? Neće. Hoće li na ovaj način da dobiju smenu ministra Gašića? Neće, i to im je rečeno otvoreno mnogo puta - rekao je Orlić.

Prema njegovim rečima, učesnici protesta mogu da rade šta hoće, samo da ne maltretiraju druge ljude.

Kako kaže - "mogu u park, mogu u šator, mogu u krug oko skupštine, sve je u redu".

-Radite šta god hoćete, samo nemojte da maltretirate druge ljude. Kad odete na autoput i tamo zaustavite neki automobil u kom su deca, to je već nasilje i to je maltretiranje ljudi koji to ničim zaslužili nisu. Oni vam nisu politički protivnici, oni nisu neko ko treba da ispašta, ostavite te ljude na miru - poručio je Orlić.

Predsednik skupštine rekao je da smatra da više od 90 posto učesnika protesta ne očekuje ništa, a da preostalima poručuje da ih opozicija laže kao i pre četiri godine.

