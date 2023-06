BRUTALAN TEROROR KURTIJEVE POLICIJE: Crna kesa preko glave i ruke u lisicama, jezivi snimak sa ispitivanja Srbina (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa ispitivanja Srbina Nenada Orlovića, kojeg su takozvani kosovski specijalci uhapsili u petak u Severnoj Mitrovici, a na kojem se on vidi bez odeće do pojasa, ali sa crnim džakom preko glave i lica, dok su mu ruke vezane iza leđa.

Orlović je uhapšen juče i to nakon što su ga prethodno opkolili pripadnici specijalne policije tzv. Kosova, iako nije ni pokušao da beži.

Njemu je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 časova, a njegov advokat Nebojša Vlajić kazao je da ga policija tereti za nerede 29. maja u Zvečanu i za prisustvo na decembarskim barikadama na severu.

Ovakvim snimkom, na kojem je Orlović u ponižavajućem položaju, golog tela, krše se njegova ljudska prava i dostojanstvo.



Da društvenim mrežama kruži ovakav snimak, spomenuo je ranije danas i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

- Objavili su sraman snimak Orlovića, kako sedi go do pojasa - tako su ga i uhapsili, jer čovek radi u perionici - u sobi gde ga ispituju, a na glavi mu stoji crna kesa... I uz raznu muziku i komentare, oni to šeruju po mrežama i hvale se kako muče Srbina... kao i sve prethodno uhapšene Srbe... Orlović je uhapšen u autoperionici, kod Dudinog krša, čovek se nije krio... Oni tako hapse, onda odvedu u sobu za ispitivanje, muče, navlače kese na glavu, a onda puste to po mrežama da se mladi Albanci naslađuju...- rekao je Petković.

I visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj juče je preneo da su u Uniji veoma uznemireni zbog situacije na severu KiM i hapšenja Srba bez zakonske osnove.

- Veoma smo uznemireni zbog situacije na severu Kosova - hapšenja kosovskih Srba bez zakonske osnove i marš Kosovskih bezbednosnih snaga kroz Južnu Mitrovicu, praćeno teškom retorikom iz Srbije - napisao je Borelj na Tviteru.

