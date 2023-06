VLADIKA TEODOSIJE RAZGOVARAO SA KOMANDANTOM KFOR-a: Svi problemi moraju se rešiti mirnim putem i dijalogom

Kako je objavljeno na Tviter nalogu Kfora, vladika Teodosije je izrazio zabrinutost zbog nedavne eskalacije tenzija i istakao da je stav Srpske pravoslavne crkve da se svi problemi moraju rešavati mirnim putem i dijalogom, prenosi Kosovo onlajn.

Bishop Teodosije Šibalić paid a visit to KFOR Commander MG Ristuccia. He expressed his concerns about the recent escalation of tensions reaffirming that the Serbian Orthodox Church has firmly held the position that all current problems must be solved peacefully & through dialogue