ALEKSANDAR ĐURĐEV: Povratak države-nacionalni preokret

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

"Siguran sam da smo mi danas gospodari naše sudbine. Da zadatak koju je stavijen pred nas nije van naših moći. do muke i bol nisu izvon gronica noše izdriljivosti Dokle god verujemo u sopstvene ideale i nesavladivu volju za pobedom, pobeda nam neće biti uskraćena." Vinston Čerčil

Reč kriza napisana na kineskom jeziku sostoji se iz dva karaktera od kojih jedan označava opasnost, a drugi priliku. Krize ne stvaraju karaktere, već ih otkrivaju. Kriza stvara priliku do uronimo duboko u rezervoare našeg bića, da se podignemo do nivoa somopouzdanja, snage i rešenja za koje bi inače mislili da ih ne posedujemo. Kriza od jakih pravi još jače, od slabijih još slabije, uzdiže narod iz mase u naclju. Od države pravi svrhu kao takvu. Kriza je dobra kada državni razlog pobeđuje partikulane interese, kada "nevidijiva ruka" Adama Smita koja "oblikuje tržište" mora do ustukne pred državnim intervencionizmom u ekonomske poslove, kado duhovnost i kultura potiru kič i šund, kado želja postoje volja, a volja postoje uspeh.

Našu Srbiju, našu jedinu kuću koju imamo, jedinu majku koja nas uvek čeka raširenih ruku gde god da odemo, njeni zabludeli sinovi i kćeri, koji su ljubeći tuđe i prezirući svoje, zarobili sebe u tuđina, kako je to govorio veliki Njegoš, žele da uvedu u krizu kakvu ona u svojoj istoriji nikada nije videla. Mašu tuđim zastavama, gaze i kamenuju našu trobojku, izmišljaju nove zastove jer maštaju o novoj državi i nekom novom norodu, jer su se svog narodo i svoje države odavno odrekli. Sanjaju "srpski Majdan" jer im nije dovoljna ruska prolivena krv zbog onog ukrojinskog, oni hoće srpsku krv, hoće da ostvore nikad dosanjani san svojih patrona da udari Srbin na Srbina, brat na brata. prijatelj na prijatelja - da u Srbiji izbije građanski rat, da Srbija nalikuje Španiji 30-ih, Koreji 50-ih, Iraku i Siriji 2010- ih. Žele da ubede naš narod da mu dobro žele Alijini snajperisti, Tuđmanovi poslanici, Kurtijevi obožavaoci, Đukanovićevi jurišnici.

Reč kriza napisana na kineskom jeziku sostoji se iz dva karaktera od kojih jedan označava opasnost, a drugi priliku. Krize ne stvaraju karaktere, već ih otkrivaju. Kriza stvara priliku do uronimo duboko u rezervoare našeg bića, da se podignemo do nivoa somopouzdanja, snage i rešenja za koje bi inače mislili da ih ne posedujemo. Kriza od jakih pravi još jače, od slabijih još slabije, uzdiže narod iz mase u naclju. Od države pravi svrhu kao takvu. Kriza je dobra kada državni razlog pobeđuje partikulane interese, kada "nevidijiva ruka" Adama Smita koja "oblikuje tržište" mora do ustukne pred državnim intervencionizmom u ekonomske poslove, kado duhovnost i kultura potiru kič i šund, kado želja postoje volja, a volja postoje uspeh.

Našu Srbiju, našu jedinu kuću koju imamo, jedinu majku koja nas uvek čeka raširenih ruku gde god da odemo, njeni zabludeli sinovi i kćeri, koji su ljubeći tuđe i prezirući svoje, zarobili sebe u tuđina, kako je to govorio veliki Njegoš, žele da uvedu u krizu kakvu ona u svojoj istoriji nikada nije videla. Mašu tuđim zastavama, gaze i kamenuju našu trobojku, izmišljaju nove zastove jer maštaju o novoj državi i nekom novom norodu, jer su se svog narodo i svoje države odavno odrekli. Sanjaju "srpski Majdan" jer im nije dovoljna ruska prolivena krv zbog onog ukrojinskog, oni hoće srpsku krv, hoće da ostvore nikad dosanjani san svojih patrona da udari Srbin na Srbina, brat na brata. prijatelj na prijatelja - da u Srbiji izbije građanski rat, da Srbija nalikuje Španiji 30-ih, Koreji 50-ih, Iraku i Siriji 2010- ih. Žele da ubede naš narod da mu dobro žele Alijini snajperisti, Tuđmanovi poslanici, Kurtijevi obožavaoci, Đukanovićevi jurišnici.

Zašto baš Norodni pokret za državu zašto baš sad - pitaju ti i takvi podrugijivo. Zbog Srbije. Sa narodom, kroz norod, za norod - to je čarobna, a zaprovo sasvim jednostavna formula koju samo koncept poput Narodnog pokreta zo državu može do sprovede u praksu. Zašto norodni? Zato što iz narodo izvire suverenost, o ne iz stranih ambasada. Zato što je volja naroda generotor volje nacije, a volja nacije najbolji podstrekač volje države. Zato što je norod izvorište ishodište onogo što nas okružuje. Zašto pokret? Partija, kako joj latinski koren pars, parlis (deo) i govori, ima i neke svoje potrebe, interese, protivrečnosti. Ona stvara, htela ili ne, podele, makar one bile i one najsitnije, i u sebi i oko sebe. Pokret, samo mu ime kaže, trži od nas da se pokrenemo, da se trgnemo iz ništavila i bunila, da se okupimo, da se ujedinimo, do se borimo i da pobedimo.

Pokret je nesebičan, pokret je dinamičan jer stremi ka cilju bez koga gubi svaku svrhu, pokret je naddruštven, nadpartijski i nadlični. On je više od prostog zbira partija i organizacija, on je pojava koja u politici stvara novu i višu vrednost. Zašto za državu? Džaava, to je, kako joj samo značenje kaže, ono što nas drži, što ne pušta da padnemo i propodnemo, ona na šta možemo da se oslonimo. Za šta drugo biti u vremenima smutnji, avanturizma i nepodnošljive lakoće neodgovornosti ako ne za drzavu, razume se onu našu, Srbiju. Kao što je Srbija zemlja imperijalnog duha zarobljena u telu male države, toko je i zemla mladalačkih želja zambljenih u telu sredovečnog čoveka.

Prosečna storost u nošoj zemiji danas iznosi 43,8 godina. Čerčil je rekao da ko u storosti nije konzervativac nema mozga, a naši ljudi, posebno u zreloj životnoj dobi, i te koko imaju mozgo i razuma. Njima su potrebni politički negovotelji, Ijudi koji će razumeti njihovu potrebu za stabilnošću, sigurnošću, izvesnošću i predvidIjivošću. Socijalni angažman Srba u društvu i državi jeste delatno služenje no šta nas poziva sam Hristos rečima: ."Gladon bejah i nahraniste me, žadon bejah i nopojiste me, jer kada učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste" (MT. 25:35,40).

Zato su Srbiji potrebni ljudi koji se neće plašiti političke evolucije, ali ko neće dozvoliti revoluciju. Neko ko će Srbiju držati u uzburkonoj međunorodnaj areni u ulozi subjekta, a ne objekto. Neko ko će Srbiju držati za stolom pregovora između svetskih moćniko, a ne na stolu, na njihovom meniju. Neko ko će se boriti protiv nasilja i nad našom decom u beogradskim školama i nad našom decom u Leposavić iu Zvečanu. Neko ko će uporedo raditi na povećanju plata i penzija.

Neko ko ća nostoviti da oživIjava gotovo zopustela srpska sela. Neko ko će nastoviti da građanima obezbeduje najjefliniji gas i struju. Narodu je potreban neko ko neće dozvoliti da Srbija stane. Narodu je potreban on sam, pretočen u pokret, zarad opstanko nase države. Globolni krah liberalizma pokazao je sve njegove slobosti, a pobednici ideološke tranzicije su zemlje koje su očuvale sve bitnije ingerencije države - od ekonomije i kontrole tržišta, do ingerencija nad životom pojedinca. Zato su danas reči Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića aktuelnije nego ikad: "Sve zavisi od nas, a mi od Boga".