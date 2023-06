VUČEVIĆ O SITUACIJI NA KiM: Puštanje uhapšenih Srba, povlačenje specijalnih jedinica i formiranje ZSO fundament za deeskalaciju!

Ministar odbrane Miloš Vučević izneo je četiri tačke koje bi bile fundament deeskalacije na tzv. Kosovu, koje uključuju puštanje nedavno uhapšenih Srba, povlačenje specijalnih jedinica tzv. Kosovske policije, formiranje ZSO i učešće Srba na lokalnim izborima jer je, kako navodi, nacionalni interes da dođe do političkog rešenja.

Vučević je na Instagramu ocenio da je situacija na Kosovu i Metohiji sada već u kontinuitetu veoma teška.

- Mora da se priča, pod jedan o puštanju svih koji su protivzakonito uhapšeni. Mora da se priča o momentalnom povlačenju specijalnih policijskih jedinica. Mora da se priča o formiranju Zajednice srpskih opština. I da se priča o učešću Srba na izborima za lokalne samouprave. To su po meni četiri tačke koje bi morale da budu fundament rešenja ove situacije, ako želimo da zaista idemo u pravcu deeskalacije - istakao je Vučević.

On je dodao da je nespokojan, jer jednostrani potezi Prištine i Aljbina Kurtija predstavljaju nasilje.

- Politika Aljbina Kurtija, politika Vlade u Prištini, direktno je opasnost za bezbednost Srbije. On suštinski nameće nasiljem i jednostranim potezima svoju politiku. Zato sam ja nespokojan i zato nisam siguran da vidim rešenje političkim putem i daj Bože da je to moguće, jer je Srbiji to preko potrebno. Naš životni, nacionalni interes je da dođe do političkog rešenja - rekao je Vučević.

