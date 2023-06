Pogledajte kako Dželjalj Svečlja baca kamenice na Kosovsku policiju! (VIDEO)

Na snimku jedne prištinske televizije jasno se vidi kako Svečlja zamahuje kamenicom i baca je u pravcu policije i policijskog vozila.

Takodje, pojavile su se i poznate fotografije koje pokazuju Svečlju kako prevrće vozila Euleksa.

I dok postoje nedvosmisleni dokazi o napadu tzv. Kurtijevog ministra na tzv. Kosovsku policiju, on za to nikada nije odgovarao.

S druge strane, Srbi se svakoga dana hapse na Kosovu i Metohiji bez ijednog dokaza, čak i bez sudskih naloga, već po nekakvim tajnim Svečljinim i Kurtijevim spiskovima, čak i kad postoje snimci i fotografije koji pokazuju da su nevini.

The current MIA of Kosovo 🇽🇰, Xhelal Svecla, used to throw stones at the Kosovo Police 👮🏻 and demolish cars during protests and was never convicted of that.



The same man now arrests K/Serbs 🇷🇸 on a daily basis, giving lectures on RoL. Sounds like hypocrisy to me. pic.twitter.com/3D66mBYmGn