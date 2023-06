Italijan Đovani Barbano preuzeo dužnost šefa Misije EULEKS-a na KiM (FOTO)

- Sa velikim osećajem odgovornosti danas preuzimam funkcije kao šef EULEKS-a, strateškog partnera Kosova u vladavini prava i bezbednosti - istakao je Barbano i naveo da će ''sa integritetom i profesionalizmom'' vršiti tu funkciju, saopšteno je na sajtu EULEKS-a.

Novi šef EULEKS-a ocenio je da Misija funkcioniše u ''još uvek teškom kontekstu'', usred pojačanih tenzija.

- Misija je odlično sredstvo za širi odgovor EU na bezbednosne izazove, pošto je EULEKS drugi odgovor na bezbednosna pitanja na Kosovu. U okviru svog mandata, Misija će nastaviti da podržava stabilnost na Kosovu, kao i bezbednost svih njegovih zajednica - poručio je Barbano.

Njegov mandat trajaće do 14. juna 2025. godine.

