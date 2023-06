PALMA: GRAD JAGODINA MOŽE DA SE PONOSI SVOJIM ĐACIMA!

U Kulturnom centru u Jagodini održana je svečanost pod nazivom „Najbolji učenici u 2023. godini“, na kojoj su uručene diplome i novčane nagrade od 10.000 do 50.000 dinara za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Jagodine.

Grad Jagodina to čini već više godina. Njih 104 koji su osvajali od prvog do trećeg mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjma, kao i učenicima za ukupan uspeh u školi i ove godine dobiće nagrade.

Učenicima, njihovim roditeljima, kao i nastavnicima i profesorima obratio se predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

- Jagodina se ponosi svojim đacima! Čestitam pre svega deci i njihovim roditeljima, kao i učiteljima, nastavnicima i profesorima. Deca koja su zahvaljujući svom radu i trudu nagrađena, su na ovaj način zaradila svoje prve plate. Odluku o dobitnicima donele su škole. Grad Jagodina će i za predstojeću školsku godinu dodeliti svim đacima prvacima koji krenu u školu odredjeni novčani iznos na osnovu štednje u budžetu grada. Jagodina je grad dece i omladine, grad turizma, industrijski centar, grad sporta i grad kulture. Draga deco i roditelji, u životu je najvažnije, pored rada i truda, samopouzdanje, a ono što je najveće zlo 21. veka su društvene mreže. Danas je teško da se to deci zabrani, ali može da se odredi neko vreme dnevno da provode uz telefon ili kompjuter i da to što gledaju na društvenim mrežama bude edukativno - rekao je Marković i dodao:

- Molim vas što manje na društvenim mrežama i slušajte svoje roditelje, učitelje, nastavnike i profesore. Grad Jagodina je grad koji štedi, mi smo jedini grad gde članovi Gradskog veća ne primaju plate, gde odbornici ne primaju dnevnice, gde nema kafanskih računa, jedini grad na svetu u kome se svi građani gradskim prevozom voze besplatno i u gradu i u svim selima. Grad Jagodina je učenike koji završe 4. i 8. razred osnovne škole slao na more besplatno, kao i one koji završe srednju školu. To smo prekinuli kada je počela korona, a gledaćemo da od sledeće godine nastavimo sa tom praksom.

- Grad Jagodina ima svoje klizalište gde naša deca uče da klizaju za 100 dinara dnevno. Grad Jagodina ima skijalište gde naša deca uče da skijaju, sa svom opremom besplatno. Prvi smo napravili Akva park, a sada zahvaljujući privatnoj kompaniji „Visokogradnja inženjering“ imamo i tri zatvorena bazena čija je izgradnja finansirana od strane privatnog investitora gde učešće u finansiranju nije imao ni grad ni država. Ove bazene deca iz škola će koristiti besplatno. Već od naredne nedelje počećemo sa dodelom novčane pomoći poplavljenima, od pomoći donatora, a sredstva će izdvojiti grad kao i Republika. Obišli smo zajedno sa našim koalicionim partnerima iz Srpske napredne stranke veliki broj poplavljenih domaćinstava u selima i u gradu. Moja poruka svima vama je da je porodica na prvom mestu, da deca ostanu da žive u svom gradu ili u svom selu sa svojim porodicama“, rekao je Marković.

Svečanosti su prisustvovali, kao i učestvovali u dodeli nagrada i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević, gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, narodni poslanik i načelnik školske uprave za Pomoravski okrug Života Starčević, narodni poslanik i šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Jagodine, Nikola Radosavljević, odbornici, članovi Gradskog veća Jagodine, direktori osnovnih i srednjih škola.