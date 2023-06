'SAMO VUČIĆEV RAZUMAN I ODGOVORAN PRISTUP ČUVA MIR!' Matvijenko o protestima u Srbiji: Zapad priprema teren za obojenu revoluciju

U poslednje vreme sve je više naznaka da je Zapad započeo aktivnu fazu pripreme terena za „obojenu revoluciju“ u Srbiji, izjavila je predsedavajuća Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko za Sputnjik Srbija.

Tim rečima Valentina Matvijenko objasnila je zašto je nedavno pružila svoju podršku Srbiji.

- Jednostavno smo morali da obratimo pažnju na tu opasnost koja se nadvila nad slobodnom Srbijom, nad njenim suverenitetom i nezavisnosti - istakla je Matvijenko.

- Danas imamo klasičan primer mrežnocentričnog rata, kada mrežne strukture koje kontroliše Zapad koriste neku osetljivu temu za slabljenje situacije, pokušavajući da je dovedu u stanje kada može da deluje kao "okidač". A nakon toga izazivaju demonstracije i aktiviraju pripremljenu lokalnu opoziciju. Upravo tako je počelo ozloglašeno "arapsko proleće", na isti način dva puta – 2009. i 2022. godine – pokušali su da "uzdrmaju" Iran. Danas je na udaru Srbija - konstatovala je Matvijenko.

Ona je primetila da je kao instrument destabilizacije iskorišćena tragedija.

- Ali, u slučaju našeg bratskog naroda, Zapad je dozvolio, smatram, krajnji, monstruozni cinizam. Kao sredstvo za destabilizaciju, za stvaranje haosa, iskorišćena je tragedija srpskog naroda, ljudska, roditeljska tuga. Radi se o dva slučaja pucnjave – u Beogradu i Mladenovcu – kada je ubijeno 17 ljudi, većinom dece. Ti događaji su potresli srpsko društvo. Sama činjenica parazitiranja na takvoj nesreći je odvratna i svedoči o tome koliko daleko je Zapad spreman da ide u želji da pogazi Srbiju i kazni je za vođenje nezavisne politike. Ovo bi trebalo da izazove, i uverena sam, izaziva prirodnu reakciju gađenja, osude kod svakog normalnog čoveka. Ali takođe je potrebna profesionalna procena onoga što se dogodilo, temeljna istraga bezbednosnih organa o tome da su se dva tragična događaja u Srbiji dogodila u intervalu od jednog dana, proučavanja kontakata ubica-psihopata, posebno na društvenim mrežama i "darknetu", da bi se odgovorilo na pitanje da li je ono što se dogodilo rezultat upotrebe tehnika neurolingvističkog programiranja, koje aktivno koriste zapadne obaveštajne službe - objasnila je ona.

Matvijenko je kazala da Rusija smatra da je važno da narod Srbije i njeno rukovodstvo i predsednik Vučić, koji čini sve da zaustavi realizaciju scenarija "obojene revolucije" i konsoliduje društvo, oseti rusku iskrenu podršku u ovom trenutku.

- Da ne bi izgubili prisebnost i da bi verovali da je moguće odupreti se Vašingtonu i Londonu, delovanju njihovih specijalnih službi. Sa Sirijom nisu uspeli. Sa Belorusijom nisu uspeli. I neće uspeti sa Srbijom - poručila je ona.

- Verujemo da, uprkos masovnoj indoktrinaciji u koju su se uključili svi zapadni mediji, nevladine organizacije i agenti uticaja, Srbi neće dozvoliti da budu prevareni. Suviše je sveže u sećanju bombardovanje NATO-a 1999. godine i progon i ubijanje srpskih lidera i heroja koji su usledili. Sada je važno da se ujedine, objedine patriotske političke snage u jedan narodni pokret za odbijanje stvarnog i veoma opasnog napada i odbranu svog suvereniteta i svojih nacionalnih interesa - zaključila je Matvijenko.

Matvijenko je ranije rekla da samo razuman, odgovoran pristup zvaničnog Beograda i lično predsednika Aleksandra Vučića dozvoljava održavanje krhkog mira.

- Uprkos grubim pritiscima i pretnjama spolja, pokušajima da se podstaknu protestni pokret unutar same Srbije u cilju destabilizacije zemlje pod lažnim parolama, stvaranje atmosfere neizvesnosti, da se uništi jedinstvo društva i uvede ga u stanje haosa. Zapad ne odstupa ni za jotu od ozloglašenih bogalja geopolitičkog inženjeringa, koji dovode do gubitka nezavisnosti država i, na kraju, do njihovog uništenja. U potpunosti podržavamo rukovodstvo Srbije u održavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, čvrstog pridržavanja međunarodnopravnih osnova kosovskog rešenja - rekla je Matvijenko.