Ministar odbrane Vučević: Preko PROGONA našeg naroda NEĆEMO PREĆI, jedan čovek je najveća pretnja po mir u regionu

Tenzije su počele da rastu otkad je Aljbin Kurti došao na vlast, i imaju za cilj da se zastraše naši ljudi koji ne žele da napuste svoja ognjišta, pa su svakodnevno izloženi hapšenjima i maltretiranju od strane Kurtijevog režima. Njegov jedini politički cilj je da sprovede egzodus srpskog naroda, ali to je crvena linija preko koje država Srbija nikada neće preći. Koliko god da je teška situacija, činićemo sve da zaštitimo svoj narod.

Ovo u intervjuu, za "Novosti", kaže potpredsednik Vlade Srbije, ministar odbrane i lider SNS Miloš Vučević, komentarišući poslednje tenzije na Kosovu i Metohiji, izazvane serijom hapšenja i maltretiranja našeg naroda. Dok iznosi odlučan stav da naš narod u Pokrajini neće ostati nezaštićen, on ističe:

- Predaja za nas nikada nije opcija. Borićemo se i dalje. Svi znaju da je Srbija učinila sve da izbegne sukobe i eskalaciju. Borimo se istinom protiv Kurtijevog bezakonja i laži. Zato je predsednik Vučić na poslednji sastanak u Briselu došao s kompletnom zdravstvenom dokumentacijom ljudi i dece koji su prebijani, i statističkim izveštajem koliko se pucalo na Srbe, predstavio je izveštaj o brutalnim povredama uhapšenih Srba, koji nisu ni za šta krivi, a gone ih za terorizam. Predsednik čini sve da civilizovano, poštujući međunarodno pravo, utiče na one koji podržavaju Kurtija i bezakonje koje on sprovodi, da se dozovu pameti, da konačno preovlada razum i da shvate kakvu su "guju gajili u njedrima".

Vojska Srbije ispunjava sve međunarodne obaveze

On je istakao da je situacija na Kosovu i Metohiji složena, te da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, u petak je obavestio komandanta Kfora da zahtevamo hitne mere u cilju zaštite srpskog naroda na KiM.

-Vojska Srbije je ispunjavala i ispunjava sve svoje međunarodne pravne obaveze koje proizilaze iz Rezolucije UN 1244, ali međunarodna zajednica ne ispunjava svoje. Jasno smo poručili, ukoliko dobije naređenje od vrhovnog komandanta, Vojska Srbije će u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Poveljom Ujedinjenih nacija, u potpunosti izvršiti sve svoje zadatke u odnosu na ukupnu bezbednosnu krizu.

Jedan čovek je najveća pretnja po mir u regionu

Iz zapadnih centara poslednjih dana stiže upozorenje da "situacija na KiM ima potencijal da preraste u regionalni sukob".

- Kažu da su ozbiljno zabrinuti. Ja sam u subotu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji razgovarao sa članovima Delegacije Evropske unije, koju je predvodio šef Delegacije Emanuel Žiofre. Ukazao sam im na to da su intenzivirane smišljene i tendenciozne provokacije i incidenti kojima se ugrožavaju bezbednost i životi Srba na KiM, ali i mir u celom regionu. Pozvao sam sve institucije EU da daju aktivan doprinos deeskalaciji situacije i spreče samovolju Aljbina Kurtija koji svojom politikom nasilja poništava sve što je dosad postignuto dijalogom. Zatražio sam trenutno oslobađanje uhapšenih Srba i prestanak daljih hapšenja, povlačenje lažnih gradonačelnika i specijalnih policijskih snaga sa severa KiM, i hitno uspostavljanje Zajednice srpskih opština. Videćemo kakve će poteze povući i da li će dozvoliti dalji teror nad Srbima. Kurti radi ono što mu Zapad kaže, jer tzv. nezavisno Kosovo je čedo tog istog Zapada. Skoro dve decenije nasilje se generiše i koristi kao vid pritisaka na Srbiju da učini neke druge ustupke tom Zapadu. Bilo je mnogo kriznih situacija do sada, ali kada se potpuno izgubi balans i Kurti postane toliko bahat da je pretnja regionalnom miru, onda mu se više ne može tako lako gledati kroz prste. To je valjda sad svima jasno - da je jedan čovek najveća pretnja po mir, bezbednost i ekonomski razvoj regiona.

Vojska Srbije nije upletena u hapšenje trojice tzv. kosovskih policajaca

Ministar odbrane je naveo da je u slučaj hapšenja trojice tzv. kosovskih policajaca, koje su izvele naše specijalne policijske jedinice, lažno upletena Vojska Srbije i da je to još jedna u nizu laži i pokušaj podmetačine iz Kurtijeve kuhinje.

- Ministarstvo odbrane je to odmah demantovalo. Vojska Srbije obavlja svoje redovne zadatke na administrativnoj liniji sa KiM, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije, naredbama predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića i u skladu sa Vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova iz 1999. godine.

Nikakve pogrome i progone Srbija više neće dozvoliti

Na pitanje kako da se naša zemlja odbrani od stalnih podmetanja iz Prištine, sračunatih sa ciljem da se Srbija uvuče u sukob sa NATO, potpredsednik Vlade odgovara:

- Srbija ima jasnu politiku vojne neutralnosti, i dalje ćemo čuvati svoj slobodarski put samostalnosti. Mi imamo snažnu vojsku i možemo sami da čuvamo svoje nebo i zemlju, i svoje građane. Naš interes je da probleme rešavamo civilizovano, političkim i diplomatskim putem. Nikakve pogrome i progone Srbija više neće dozvoliti. Što se tiče laži i podmetanja od strane Kurtijevog režima, to nije ništa novo, jer oni ništa drugo i ne znaju. Naša pozicija u pregovorima sa Prištinom se bazira na principima poštovanja međunarodnog javnog prava, Rezolucije 1244 UN, Briselskog sporazuma i svega onoga što je potpisano.

Srbija je garant Dejtonskog sporazuma

On se dotakao i položaja Srbije u pomaganju Banjaluci.

- Dejtonski mirovni sporazum je Sveto pismo koje štiti srpski narod u BiH i Republiku Srpsku, baš kao što se Briselskim sporazumom štite interesi Srba na KiM. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma i uvek će podržavati ono što su se dogovorila tri konstitutivna naroda. Takođe, naša obaveza je da pomognemo našem narodu gde god se nalazi. Sa Republikom Srpskom imamo najbolje moguće odnose, i dalje ćemo ih unapređivati i realizovati strateške projekte. Ostajemo jedinstveni u borbi za prava Srba. Poslednjih godina, Srbija kao jedan od osnivača aktivno učestvuje u regionalnoj inicijativi "Otvoreni Balkan". To je odlična ideja koja donosi koristi građanima zemalja koje u njoj učestvuju. Voleli bismo da vidimo i Bosnu i Hercegovinu u "Otvorenom Balkanu".

Srbija je samostalna i nezavisna zemlja koja sama donosi odluke

Naša zemlja je pod stalnim pritiscima da uvede sankcije Rusiji, takvih zahteva ima i sa Zapada, ali i iz naše zemlje. Na pitanje hoće li Beograd promeniti kurs i uvesti embargo Moskvi Vučević je imao jasan odgovor.

- Sećate se šta su Đilas i ostali iz opozicije govorili uoči predsedničkih izbora - da će Aleksandar Vučić dan posle izbora uvesti sankcije Rusiji, da laže građane, da pokušava da ih izmanipuliše... I, šta se dogodilo? Niti je Srbija uvela sankcije Rusiji, niti je Vučić ikoga obmanjivao. Srbija nastavlja politiku prijateljstva i sa Istokom i sa Zapadom, i ne hrli ni sa kim u sukobe, niti uvodimo sankcije Rusiji, niti prodajemo municiju stranama u sukobu. Uoči odlaska u Brisel, predsednik Vučić je objasnio građanima šta bi se desilo da smo uveli sankcije Rusiji. Rekao je da bi sutradan tražili da predamo Kosovo, da uradimo i jedno i drugo, pa da raskrstimo sa prošlošću i uhapsimo još 500 ljudi, i da bi se tako ređao zahtev za zahtevom kako bismo postali deo ujedinjene Evrope. Srbija je samostalna i nezavisna zemlja koja sama donosi odluke. A pritisaka će uvek biti. Bogu hvala pa imamo predsednika koji zna da se nosi sa njima, u najboljem interesu za svoj narod i svoju državu.

Srpska napredna stranka je uvek spremna za izbore

Deo opozicije odbija razgovor o izlasku na birališta, traži ostavke i nastavlja s uličnim protestima, a evo kada se mogu očekivati vanredni izbori u Srbiji.

- Dobro ste primetili. Deluju potpuno konfuzno i nesnađeno. Hoće smene i izbore, da kad ih pozovemo da dođu da razgovaramo, a njih nigde. Onda više neće. Pa opet hoće. Mislim da ni sami ne znaju šta bi sad. Valjda su očekivali da im neko prostre crveni tepih i da tako samo ušetaju u Vladu. A reč je o strankama koje ne mogu da dobace ni do smanjenog izbornog cenzusa od tri odsto. Valjda su očekivali da ćemo se uplašiti, da su mnogo jaki, a besramno su se krili iza grobova nevine dece i pravili antidržavne proteste na tuđoj nesreći. Što se nas tiče, Srpska napredna stranka je uvek spremna za izbore. Predsednik Vučić je i najavio da će se ići na prevremene parlamentarne izbore. To je pitanje meseca.

Oko planova za osnivanja Pokreta za Srbiju, čiji će SNS biti stožer, ministar ističe da će javnost sve saznati na Vidovdan.

- Već sam rekao da ćemo biti najveća podrška predsedniku Aleksandru Vučiću, i svakako u prvim redovima. Sve ćete saznati na Vidovdan.

Ja ću ostati dosledan i odan Srpskoj naprednoj stranci

Vučević je čitaocima "Novosti" otkrio i koje je to savete dobio od Aleksandra Vučića kada je preuzeo kormilo SNS.

- Svi saveti koje sam dobio od predsednika Vučića su mi jednako važni. Rekao sam mu da nikada nećemo odustati, i da ćemo nastaviti da radom ostvarujemo naše snove. Kao i do sada, ja ću ostati dosledan i odan Srpskoj naprednoj stranci, i našim političkim idejama i borbi za nezavisnu, samostalnu i slobodnu Srbiju i bolji život svih njenih građana. U svemu tome imam ogromnu podršku predsednika Vučića. On nigde nije otišao. Sa nama radi još više i još snažnije.

Zavide nam iz komšiluka

Bilo je zamerki, najviše iz zemalja regiona, oko opremanja Vojske Srbije.

- To im je postao manir, da gledaju u komšijsko dvorište. Sreća pa je Vojska Srbije toliko jaka i modernizovana da imaju šta i da vide, a i da zavide. Nastavljamo sve planirane aktivnosti na daljem opremanju Vojske, imamo rekordna izdvajanja iz budžeta kojima je obuhvaćen i plan nabavke vojnog oružja i opreme iz naše namenske industrije. Vojska Srbije je spremna i odlučna da izvrši svako naređenje predsednika Srbije i vrhovnog komandanta, u cilju zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i svih njenih građana.

Uvodimo novu snagu u SNS

U više navrata se čulo da u SNS neće biti mesta za one kojima su lični interesi iznad državnih, a novi predsednik ove stranke naveo je da će stranka na vlasti uskoro predstaviti ljude na odgovornijim pozicijama.

- U Srpskoj naprednoj stranci ima mesta za najbolje, najpoštenije i najspremnije da čistog srca rade za boljitak svoje zemlje i svih njenih građana. Pravimo tim za još bolju i napredniju Srbiju, uvodimo novu snagu, novu energiju, najbolje i najspremnije među nama. Uskoro ćemo završiti izbore najužeg stranačkog rukovodstva, i predstaviti ljude na najodgovornijim mestima koji će voditi SNS u nove pobede.