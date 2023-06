VUČIĆ IZ VALJEVA PORUČIO: Svi u svetu znaju ko hoće rat, gotovo po svaku cenu - Srbija to ne želi, ali sve ima svoju meru i svoje granice

Nemačka kompanija Hansgrohe otvorila je danas u Valjevu fabriku sanitarne opreme, a predsednik Aleksandar Vučić nakon ceremonije otvaranja odgovarao je na pitanja novinara.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara o energentu u Krušiku rekao da sada više nije pitanje da li će Krušik da postoji, hoće li biti puteva, već da se sada ljudi brinu za kvalitet vazduha.

- Veoma je dobra vest vaše pitanje, da razmišljamo o kvalitetu vazduha - kazao je Vučić i rekao da će od marta vazduh u Valjevu biti čistiji.

Kako kaže, kada dođe brza saobraćajnica i kada bude izgrađena bolnica Valjevo će biti potpuno drugi grad.

Svi u svetu znaju ko hoće rat

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da svi u svetu znaju ko se igra rata.

- Svi znaju u svetu ko je taj koji pokušava da eskalira situaciju i ko se igra rata. Oni koji ne smeju ni da postoje po Rezoluciji 1244. Da li ste videli onaj marš? Ni korak nisu u stanju da potrefe, valjda jer imaju te crne naočare. Znaju svi ko hoće rat i kome to odgovara. Srbija ne želi, ali znaju da sve ima svoju meru i granice. Dajemo sve od sebe da se sačuva mir, uvek spremni na kompromis. To je lepa i dobra reč, kao što je razgovor dobra reč. Očekujem dosta teških situacija u narednom periodu. Očekujem da nam zapadnjci donesu tekst sa statutima o kojima ništa neće da nas pitaju - naveo je Vučić.

U Rusiji sa pažnjom prate događaje u našoj zemlji

U poslednje vreme sve je više naznaka da je Zapad započeo aktivnu fazu pripreme terena za „obojenu revoluciju“ u Srbiji, izjavila je predsedavajuća Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko za Sputnjik Srbija.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara rekao da Matvijenko zna mnogo o prilikama ovde i da u Rusiji sa pažnjom prate događaje u našoj zemlji.

O osnivanju nacionalnog pokreta

Odgovarajući na pitanja novinara oko osnivanja nacionalnog pokreta Vučić je rekao da je video da su se nasikirali u nekim medijima oko toga.

- Trebalo bi da ste srećni zbog toga. Propade jedna prevara Vučićeva, kako ste to govorili narodu. Za razliku od drugih koji žure da bi formu ispunjavali, koji se dodvoravaju vašim ili drugim medijima, ja to nisam i neću nikad da radim. Danas sam razgovarao sa divnim ljudima koji će da imaju ulogu u tom pokretu. Nismo mogli jer smo bili prezauzeti najtežom situacijom na KiM, ali i drugim problemima od Ukrajine, ubistvima naše dece. To je na dnevnom nivou, imao sam po 20 razgovora dnevno, onih koji su se ticali samo KiM. Za mene je dužnost, predsednika republike, moram to da kažem, najvažnija na svetu - rekao je Vučić.