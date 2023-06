Brnabić: Potreban direktor policije, ponosna sam na stručnjake u MUP-u

Predsedica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se slaže sa opozicijom da je potrebno da bude imenovan direktor policije, ali je i naglasila da ni on ne bi mogao da spreči tragediju kakva se dogodila u Srbiji početkom maja.

Premijerka je rekla i da je ponosna stručnošću ljudi koji rade u MUP-u posebno izborom državnih seketara i dodala da upravo ta činjenica ide u prilog ministra Bratislava Gašića.

"Što se tiče stručnih lica ponosna sam i želim da dam priznanje Gašiću kakve je ljude postavio za državne sekretare. Najbolje od najboljih unutar sistema. Željko Brkić i Danilo Stevandić su na ponos zemlje i sistema, policijaci koji su krenuli od Kamenice i završili doktorat na Pravnom”, navela je Brnabić.

Ona je zato izrazila žaljenje što neki opozicioni poslanici govore kao da u MUP-u ne postoje stručne osobe.

“Mislim da treba da bude imenovan direktor policije, to je trebalo već da se uradi, to prihvatam kao kritku, a to da li je direktor policije mogao da spreči tragediju, ne. Pitam Bratislav Gašić kako je kriv zato što nije imenovao direktora policije”, rekla je ona i podsetila da kada je Brejvik u Norveškoj ubio 77 ljudi, jedino je direktor policije podneo ostavku, a ne ministar.

Naglasila je da ne dozovoljava nikome da kaže da u MUP-u ne postoje stručni ljudi.

"Hvala ako niste to rekli, makar smo dogovorili da u MUP na odgovorim mestima, da su na mestu državnog sekretara, na toj politickoj funkciji, postavljeni najbolji ljudi koji nemaju veze sa strankom i politikom", rekla je ona i naglasila da su to stvari koje govore u prilog ministru.

Dodala je da ne želi da govori na druge teme, iako je to u maniru opozicije i da će vrlo rado govoriti na temu zakona o elektronskim medijima na nekoj drugoj sednici.

"Olivera Zekić (REM), Predrag Koluvija (Jovanjica), … nemaju nikave veze sa temom, možemo ako želite da sedimo ovde mesecima, ali nemaju veze sa temom. Trudiću se, da bi iskoristila zaista sa njavećim poštovanjem ovaj Dom i zato što nas čekaju zakoni, dok besomučno pričamo o istim stvarima, da ne izlazim van teme", rekala je Brnabić pred kraj prepodnevnog dela sednice.

Predsednik Skupštine Vladimirn Orlić pitao je poslanike opozicije, nakon što je odredio redovnu pauzu u radu, da li ima smisla “da se u nastavku o odgovornosti ministra Bratislava Gašića govori o događajima iz 1945. godine ili o paranormalnim fenomenima”.

Brnabić je u obraćanju pred pauzu naglasila da ova sednica treba da ima kraj.

“Postalo je politički prazno prepucavanje, verujem da ovo politički ništa ne znači jer sve što možemo da čujemo niko ne bi želeo da sluša, iskreno sam ubeđena u to”, navela je Brnabić i ponovila da je zatečena time što je čula od opozicije da ministar treba da se smeni, jer mu je karma loša i da sada može da očekuje da će tražiti smenu i drugih ministara.