Fon der Lajen: Priština da se vrati dijalogu sa Beogradom

Fon der Lajenova je na "Tviteru" navela da je jutros razgovarala sa premijerom privremenih institucija na Kosovu Aljbinom Kurtijem.

Spoke to PM @albinkurti this morning.



I stressed urgent need for deescalation and return to EU facilitated dialogue on normalisation of relations with Serbia.



I will speak to President Vucic later today.