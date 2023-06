OBILAZNICA GOTOVA POSLE VIŠE OD 30 GODINA Poslednja deonica obilaznice oko Beograda biće puštena sutra u saobraćaj u prisustvu predsednika Vučića

Poslednja deonica obilaznice oko Beograda, od Straževice do Bubanj Potoka u dužini od 9,74 kilometara, biće puštena sutra u saobraćaj u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Posle više od 30 godina gradnje, od Batajnice do niškog auto-puta kod Bubanj Potoka, moći će da se stigne auto-putem u punom profilu, to jest sa ukupno šest saobraćajnih traka, u dužini od 47 kilometara.

Predsednik Vučić prisustvovaće ceremoniji otvaranja obilaznice oko Beograda na deonici tunel ''Straževica'' - petlja ''Bubanj Potok'' u 19 časova, najavljeno je iz Predsedništva.

Završetkom obilaznice oko Beograda preusmerava se saobraćaj sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica na obilaznicu, što doprinosi skraćenju vremena putovanja za tranzitne tokove, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, troškova eksploatacije vozila, štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području, kažu u Putevima Srbije.

Obilaznica oko Beograda povezuje krak Koridora 10b, E-75 (granica sa Mađarskom, Horgoš - Novi Sad - Beograd) sa Koridorom 10, E-70 (granica sa Hrvatskom, Batrovci - Beograd), državni put IB reda broj 26 i Rutom 4, E-763 "Milošem Velikim" (Beograd - Požega - granica sa Crnom Gorom Boljare) i ponovo delom Koridora 10, E-75 (Beograd - Niš - Preševo - granica sa Makedonijom).

Iako je sada obilaznica auto-putem spojena sa Koridorom 10 kod Bubanj Potoka, najavljeno je da će se uskoro graditi i nastavak, tzv. sektor C od Bubanj Potoka i Vincce, preko Dunava, do Pancceva, u dužini od 31 kilometar, kako bi se nastavio saobraćajni prsten.

Predviđena je gradnja kombinovanog drumsko-železničkog mosta preko Dunava, između desne obale naselja Vinča i leve obale naselja Starčevo, i nastavak železničke pruge Beli Potok-Pančevo u dužini od 29 kilometara.

Na tom potezu planirana je gradnja dva tunela, Bubanj potok i Leštane, kao i veliki drumsko-železnički most kod Vinče.

Do sada su vozila od Straževice do Bubanj Potoka koristila Kružni put.

Sektor 6 beogradske obilaznice sastoji se od dve trake (pun profil) autoputa od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok (uključujući i petlju), u dužini od 9,74 km.

U okviru sektora 6 kompletno je izvedena i desna i leva traka autoputa, koja uključuje otvorenu deonicu trase, tunel Beli Potok, petlje Avala i Bubanj Potok, dva mosta u trupu autoputa: most br. 16 i most br. 17, dva nadvožnjaka u petlji Avala, osam mostova u petlji Bubanj Potok, kao i četiri nadvožnjaka duž sektora 6.

Kada je reč o tunelu Beli Potok, leva cev i desna cev duge su po 360 metara.

Radove su izvodili kineska komapnija Power China, azerbejdžanski Azvirt i domaći podizvođači.

Izvođač radova je Power Construction Corporation of China Ltd, podizvođač AzVirt ogranak Beograd, a stručni nadzor su obavljali Građevinski Institut Centralna Putna Laboratorija d.o.o. i Makspro d.o.o, Adomne d.o.o. i Aba-geodetska kuća d.o.o .

Oni su gradili drugu traku obilaznice oko Beograda, od novog mosta na Savi kod Ostružnice do Straževice zajedno sa novim tunelom, i obe trake do Bubnj Potoka - (sektore 4,5 i 6 u dužini od 20,4 km), a ugovorena vrednost radova zajedno sa aneksima iznosi 325,1 milion evra.

Projekat je finansiran 15 procenata iz budžeta Srbije, a preostalih 85 procenata od kredita kineske Eksim banke.

Obilaznica će smanjiti broj vozila na mostu Gazela, koji je jedan od naših najopterećinih saobraćajnica, preko kojeg dnevno pređe između 200.000 i 250.000 ljudi, skoro 130.000 vozila, više od 7.000 lakih kamiona i više od 3.000 vozila javnog prevoza.



Na trasi obilaznice, u junu 2022. godine, otvoren je Sektor B5 obilaznice oko Beograda, od petlje Orlovača do Straževice zajedno sa novim (levim) tunelom Straževica.

Reč je o deonici dugoj oko četiri kilometra, gde je završena leva traka auto-puta sa tri mosta i leva tunelska cev ispod brda Straževica dužine 720 metara.

Prethodnih godina su izgrađene deonice obilaznice od Batajnice do Dobanovaca i Ostružnice, sa novim mostom na Savi koji je izgrađen pored starog ostružničkog mosta.

Sedamdesetih godina prošlog veka započelo se sa planovima oko izgradnje saobraćajnog prstena oko Beograda kojim bi se teški teretni saobraćaj izmestio iz glavnog grada.

Planovi o izgradnji obilaznice pravljeni su u vreme izgradnje nekadašnjeg autoputa Bratstvo i Jedinstvo koji je zamišljen kao glavna putna saobraćajnica tadašnje SFRJ.



Projekat izgradnje saobraćajnog prstena oko Beograda, koji je izradio Institut za puteve, predviđao je da se povežu Batajnica, koja se nalazi na novosadskom autoputu, Dobanovci na zagrebačkom autoputu, Ostružnica na Obrenovačkom i Bubanj Potok na niškom autoputu.

Već tada je plan bio da obilaznica nastavi preko Leštana do Pančeva.



Sa gradnjom jedne trake prioritetne deonice od Dobanovaca do Bubanj Potoka započelo se krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka uz pomoć kredita koji je odobrilo nekoliko evropskih banaka.

Radovi su zbog raspada savezne države, rata i sankcija kasnije bili obustavljeni, pa ponovo nastavljeni.

Neimari su krajem aprila 1999. godine završili radove na deonici od Dobanovaca do Ostružnice.

Neposredno pred otvarenje za saobraćaj 29. aprila 1999. godine bombardovan je najveći objekat na trasi - most preko reke Save kod Ostružnice.

Srušena je čelična konstrukcija dužine 297 metara i oštećena konstrukcija preko dva polja dužine 99 metara. Obnova mosta trajala je od 29. jula 2002. do 23. decembra 2004. godine.

Tada su nastavljeni i radovi od Ostružnice prema Orlovači, koji su obuhvatali tunele: Lipak i Železnik kao i tunel Straževica, veliki broj mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i dve petlje.

Na trasi od Ibarske magistrale do Straževice najintenzivniji radovi bili su na izgradnji tri velika mosta i to mosta broj 13 preko Kijevskog potoka dužine 555 metara, mosta broj 14 dužine 73 metra i mosta broj 15 preko Topčiderske doline u dužini od 661 metara, kao i na trasi izmedju mostova u dužini od 3,1 kilometara.

Krajem 2008. godine otvorena je deonica od Ostružnice do Orlovače, a u maju 2012. godine završen je i pušten u saobraćaj deo obilaznice oko Beograda, od Batajnice do Dobanovaca i od Orlovače do novog tunela Straževica, u ukupnoj dužnini od 16 kilometara.



Predsednik Aleksandar Vučić je u januaru 2016. godine svečano obeležio početak radova na izgradnji drugog mosta preko reke Save kod Ostružnice koji je deo obilaznice Beograda, most blizanac postojećem, koji spaja petlje Surčin i Ostružnicu.

U aprilu 2016. godine u saobraćaj je puštena i druga traka auto-puta na obilaznici Beograda od Dobanovaca do ostružničkog mosta, a u novembru iste godine sa kineskom kompanijom Power China potpisan je i komercijalni ugovor za nastavak izgradnje obilaznice.

Građevinci iz kineske kompanije sa podizvođačima, imali su zadatak da izgrade levu traku ove saobraćajnice, probiju drugu cev tunela Straževica, kao i da posle ovog objekta trasiraju auto-put u šest traka do Bubanj potoka.

U Srbiji je od 2012. godine izgrađeno više od 400 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a u ovom trenutku gradi se oko 500 kilometara.