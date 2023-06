Nedić: Danas je veliki dan, pre svega za Beograd, jer će otvaranjem obilaznice saobraćaj u glavnom gradu biti rasterećen! (VIDEO)

Odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić, rekao je za PINK da je 70-tih godina napravljen propust time što nije bila isplanirana obilaznica oko Beograda, na koju se posle tako dugo čekalo.

Nedić je rekao da je neverovatno da Beograd u svom prvom projektu nije imao planiranu obilaznicu.

- Nekada su samo planirali da se auto-put provuče kroz Beograd, ali obilaznica nije bila - rekao je Nedić.

Kako kaže, to je po njemu veliki projekat, tih 40 kilometara izgleda na prvi pogled lako uraditi, ali dodaje da je trebalo proći kroz nezgodan teren.

- Ovo je veliki dan, pre svega za Beograd jer će saobraćaj biti rasterećen - ističe Nedić.

Kako kaže, sada i svako manje mesto ima obilaznicu, pa to što Beograd do sada nije imao smatram propustim 70-tih godina.

Politički analitičar Stevica Deđanski, komentarišući otvaranje obilaznice oko Beograda, rekao je da su ljudi polako počeli da podrazumevaju da imaju dobre puteve u Srbiji.

Kako kaže, dobre vesti su počele da se podrazumevaju, iako neko stalno i uporno potencija loše stvari.

- Moj sin je skoro išao za Kraljevo i pitao sam ga šta misli o auto-putu, a on je me je gledao čudno. Deca ni ne znaju kako je to nekada izgledalo - rekao je Deđanski.

Kako kaže, nema rešenja bez mostova i zaobilaznica.

- Očekuje se i novi most od Ade Huje - rekao je Deđanski.

