Siniša Mali za Pink: Srbija je postala primer mira, stabilnosti i sigurnosti za investicije

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je za Novo jutro TV PINK da je trenutno ceo svet u globalnoj ekonomskoj krizi, ali da je za njega važno, i da je ponosan na sve što je urađeno u prethodnim godinama u Srbiji.

- Srbija stoji mnogo bolje nego i veće i razvijenije zemlje iz regiona i sveta. Mi svoja obaćanja ispunjavamo. Danas ćemo prisustvovati otvaranju obilaznice oko Beograda. Rekli smo da ćemo polako ali sigurno umrežiti Srbiju autoputevima - rekao je Mali.

Kako kaže, Srbija se gradi i radi i uprkos svetskoj krizi nije zaustavljena ni jedna saobraćajnica.

- Vrlo brzo kreće i rad na brzoj pruzi do Niša. Grade se i rade sistemi za kanalizaciju i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda po celoj Srbiji - rekao je Mali.

Kako kaže, do 20. juna imali su preko milijardu i 900 evra direktnih investicija u Srbiju.

- Svake godine dolaze nove investicije u našu zemlju, nova radna mesta, nove fabrike. To je način na koji gradite jednu održivu ekonomiju i razvijate zemlju. U prvom kvartalu imali smo 0,7 rast našeg BDP-a - rekao je Mali.

Kako kaže, Srbija se razvija uprkos svim izazovima. Dodaje da je deo svega toga životni standard građana Srbije.

- Želimo da građani osete u svojim džepovima da bolje žive. Za tri meseca naši medicinski radnici i prosvetari, već će imati platu veću za 5,5 odsto a svima zaposlenima u javnim upravama za 10 odsto - rekao je Mali.

Kako dodaje, uprkos svim izazovima, već od 1. januara naredne godine prosečna penzija biće 390 evra.

- Idemo i sa pomoći svim majkama i 10 hiljada dinara biće isplaćeno već u septembru mesecu za svako dete ispod 16 godina. To je velika pomoć koja ne prestaje. Setite se svih pomoći do sada od kada je krenula korona. NIje slučajno što mi i dalje imamo stabilnu ekonomiju - rekao je Mali.

Kako ističe Srbija ni na koji način nije ugrožena i dodaje da su nam stabilne finansije.

Srbija domaćin EXPO 2027

Mali je rekao da ne zna ni kako da podeli svoju radost i zadovoljstvo oko toga, dodaje da nije siguran da građani Srbije uopšte znaju koliki je to uspeh. Kako kaže, to je kao olimpijada u ekonomiji.

- Izuzetno sam ponosan na taj rad, bio je to zajednički timski rad. Pokazali smo da Beograd to može. Hvala svima koji su podržali sve to i učestvovali sa nama u raznim aktivnostima - rekao je Mali.

Kako kaže, imali smo apsolutnu većinu. Dodaje da su u finalu bili Španci i Srbija, kao i da smo ponosno pobedili.

- Očekujemo veliki broj privatnih kompanija da dođu i da doprinesu i dalje razvoju naše ekonomije - rekao je Mali.

On je podstio da je 2012. Srbija morala da krene od fiskalne konsolidacije, da bi 2027. bila domaćin ovakvog jednog događaja.

- Sada imamo priliku da budemo domaćini svima njima i da pokažemo sve naše potencijale - rekao je Mali. Dodaje da je Srbija postala primer mira, stabilnosti i sigurnosti za investicije, kao i potencijala za rast.

Ministarstvo privrede

Mali je rekao da oba minsitarstva rade zajedno već godinama, i dodaje da će privremeno obavljati funkciju ministra privrede do imenovanja novog ministra.

Devojčica prodaje krofne u Novom Sadu za pomoć ocu

Mali je rekao da se oni nisu obratili državnim institucijama za pomoć, dodaje da će naravno pomoći koliko budu mogli.

- Nije pitanje pomoći, novca ima pomoći ćemo. Zamolio sam ministarku zdravlja da stupe sa njima u kontakt i da vidimo kako možemo da pomognemo. Država će kao i uvek pomoći i njemu - rekao je Mali.

