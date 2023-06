MINISTAR BRATISLAV GAŠIĆ: Za tragedije koje su nas zadesile svi smo odgovorni. I vi, i ja, i svaki član našeg društva

Prizori koje sam video 3. maja u školi i odmah potom 4. maja u Mladenovcu zauvek će ostati duboko urezani u mojoj glavi i boleće me dok sam živ. Neću da gubim vreme optužujući druge. Znam da mogu najviše da učinim sa ovog mesta.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić upozoravao je početkom godine da je situacija za naš narod na Kosovu i Metohiji veoma teška, ali da će državni vrh učiniti sve da sačuva mir i bezbednost. Pola godine kasnije ta situacija je neuporedivo teža, a atmosfera, čini se, nikad gora. Kao nekog ko rukovodi bezbednosnim sektorom i ko sigurno ima i više informacija o pravoj situaciji, pitali smo ga - kakva je ona zapravo. Gašić je za rođendanski broj Kurira govorio i o zahtevima za njegovu smenu, odgovornostima posle dve ogromne tragedije koje su nas zadesile...

Bezbednosna situacija na KiM, kako je rekao na početku razgovora, složena je.

- I to vidimo kroz česte provokacije i incidente, ali i kroz jednostrane akte Prištine kojima direktno krše Rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i jednako grubo krše međunarodno obavezujući Briselski sporazum, čime ugrožavaju prava i bezbednost kako Srba tako i drugog nealbanskog stanovništva. Odgovorna politika dijaloga i kompromisa koju vode predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije politika je mira i stabilnosti i učinićemo sve da naš narod u južnoj srpskoj pokrajini bude bezbedan. Srbija neće dozvoliti da iko proteruje njen narod s njegovog vekovnog ognjišta na prostoru KiM. Istrajni smo i nepokolebljivi da obezbedimo bolji i sigurniji život svim građanima. Najvažnije je da naš narod na KiM to zna, da veruje u svoju državu i u to da sve što predsednik Vučić, Vlada Srbije i sve njene institucije čine o pitanju rešavanja problema na Kosovu neće prestati sve dok se ne izbore za pravdu i prava srpskog naroda.

Najdirektnije - preti li nam rat? O tome da Kurti želi da izazove rat i da u tome ima podršku pojedinih zapadnih zemalja govorio je i predsednik Vučić... Imamo li razlog za strepnju?

- Bez ozbiljne podrške Kurti ne bi smeo da provokacijama izaziva sukobe i da nas stavlja pred svršen čin. Njihova postupanja su odavno prevazišla provokacije. Kada nam tuku decu, kada pucaju u naš narod, kada svakodnevno krše sva prava naših građana na KiM, a koja su precizno definisana i Rezolucijom 1244 i međunarodnim sporazumima, onda je to vrlo ciljano iskazivanje želje za mnogo većim sukobima. Mi smo ozbiljna država. Predsednik Vučić je snažna ličnost, odlučan da politikom mira, stabilnosti i dijaloga obezbedi da svi građani budu bezbedni. A Ministarstvo unutrašnjih poslova je u potpunosti spremno da zaštiti sve građane Srbije i neće dozvoliti da bilo ko ugrozi njihovu bezbednost.

Predsednik sindikata Kurtijeve policije demantovao je njegove tvrdnje kada je reč o naoružanim pripadnicima specijalne policije koji su uhapšeni u centralnoj Srbiji, a koji su pre dva dana i pušteni. Slušali smo različite verzije i teorije... Šta je istina?

- Istinu o namerama i zadacima trojice uhapšenih pripadnika takozvane kosovske policije ustanoviće istraga. Činjenica je da oni jesu locirani i uhapšeni duboko na teritoriji centralne Srbije, da jesu bili u punoj ratnoj opremi, naoružani s tri automatske puške, municijom, opremljeni GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Pripadnici MUP, antiterorističke grupe posebne jedinice policije uhapsili su ih u rejonu sela Gnjilica, opština Raška, što je na više od jednog kilometra u dubini teritorije centralne Srbije. Jako dobro i Kurti i njegovi saradnici to znaju. A tvrde da to nije tačno i da mi produbljujemo već narušene odnose. Mi smo ozbiljna država, poštujemo Rezoluciju 1244, kao i Vojnotehnički sporazum, ali bezbednost građana, mir i stabilnost, kao i očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje su neprikosnoveni prioriteti. Mi pokazujemo da je država snažnija. Prioritet MUP je da se ljudi osećaju sigurno i bezbedno u svojoj zemlji i intenzivno radimo na tome da što više povećamo poverenje građana u policiju.

Predsednik Vučić je rekao da naše bezbednosne strukture nisu kročile na teritoriju KiM, a kad bi se to desilo, da se ne bi ni vraćali... Kako to da shvatimo?

- Pripadnici MUP ni u jednom trenutku nisu prelazili, nisu bili blizu administrativne linije, niti su preduzeli ijedan protivpravni akt prilikom postupanja prema uhapšenim licima. Državna politika koju vodi predsednik Vučić posvećena je političkom dijalogu i pronalaženju kompromisnog rešenja za održiv, bezbedan i prosperitetan suživot Srba i Albanaca. Dajemo sve od sebe da sačuvamo mir, ali nećemo dozvoliti dalje maltretiranje i ugrožavanje pripadnika srpskog naroda samo zato što su Srbi. Predsednik zna da je prioritet svakog pripadnika MUP da zaštiti sve građane Srbije i njihovu imovinu, što podrazumeva da brinu za bezbednost naših sunarodnika i u južnoj srpskoj pokrajini. Aktivno pratimo dešavanja, spremni smo da adekvatno reagujemo i zaštitimo naš narod.

Osim KiM, koje jeste goruća tema, imamo i krizu na političkom planu i proteste koje organizuje deo opozicije „Srbija protiv nasilja“... Jedan od zahteva je i vaša smena. Kad iz nedelje u nedelju vidite te ljude na ulicama, uz taj zahtev, šta vam je na pameti? Vučić je više puta rekao da im to neće ispuniti, da mu ne pada na pamet da vas smeni. Jeste li u nekom trenutku nudili ostavku?

- Srbija je demokratska, slobodna zemlja i svaki građanin ima pravo da iznese svoje mišljenje kada i na koji način to želi. S druge strane, opoziciono političko delovanje je, na žalost, tokom nastojanja da omalovaži i obezvredi napore i napretke države, zanemarilo cilj kojem svi treba da težimo, a to je isključivo očuvanje mira, stabilnosti i dobrobit celog srpskog naroda. Ako su jedini motiv i program opozicione politike rušenje predsednika Vučića, onda se oni bore samo i jedino za ličnu, pojedinačnu dobrobit. I njihova politika može da se nazove samo politikom nemira i nestabilnosti radi sticanja ličnih benefita. Kada govorimo o odgovornosti za tragedije koje su nas zadesile, svi smo odgovorni. I vi, i ja, i svaki član našeg društva. S tim što ja neću da gubim vreme optužujući druge. Znam da mogu najviše da učinim sa ovog mesta, da se naši građani, naša deca, roditelji, svaki građanin naše Srbije oseća bezbedno i sigurno. I ne treba da se međusobno optužujemo, već da svako od nas, sa svog mesta, da svoj maksimum da se ovakve tragedije više nikada ne ponove. Srpska policija ima kapacitete, ima snagu, volju i znanje da obezbedi i mir i stabilnost i sigurnost građanima Srbije. U ovom izuzetno teškom periodu za celu naciju država je pokazala da je stabilna, jaka i odlučna da uvede sve one mere koje će našoj deci, svima nama, obezbediti sigurnost i mir. Možda nije idealno, ali se u Srbiji bolje živi. I naravno da uvek može još bolje. I zato svakoga dana pravimo još duže korake unapred u nastojanju da što pre dostignemo evropske standarde u svim segmentima naše zemlje. Ako želite dugoročnu vlast, onda je ne otimate silom i na ulici, već je dobijate od naroda, marljivim i posvećenim radom, stabilnim strateškim projektima i poverenjem koje kod građana morate da zaslužite.

Maltene početak vašeg mandata na čelu MUP obeležili su dva masakra i ogromne tragedije, a sada su zemlju snašle i poplave, gde je MUP najangažovaniji. Da li vam i koliko često padne na pamet - šta mi je ovo trebalo?

- Dugi niz godina vodim najznačajnije institucije u sektoru bezbednosti, video sam mnogo toga, ali tragedije koje su se dogodile su prevazišle sva dosadašnja iskustva i očekivanja. Taj oblik ljudske izopačenosti nisam ni očekivao, ni verovao da ikada može da se desi u Srbiji. Samo saznanje da su žrtve deca i da im je život oduzelo dete, dečja ruka... Mladost koja je ubijena u Mladenovcu od strane isto tako mladog čoveka... Teško je i da ljudsko srce i da ljudski mozak to prihvate i jednostavno nastave sa životom. Prizori koje sam video 3. maja u školi i odmah potom 4. maja u Mladenovcu zauvek će ostati duboko urezani u mojoj glavi i boleće me dok sam živ. S druge strane, poplave su velikom broju porodica uništile domove, njive, zasade... Obišao sam najugroženija područja i država će im pomoći u svemu što može. Razgovarao sam s meštanima, jer da biste pravilno postavili prioritete, morate da čujete te ljude koji tamo žive, podižu decu, bave se poljoprivredom. Otvorenost tih ljudi, dok smo razgovarali o problemima, način na koji izražavaju i kritiku i nadu da ćemo pomoći, pokazali su mi da oni veruju svojoj državi i da nemaju nikakav strah da izraze svoje mišljenje i uveren sam da ćemo zajedno uspeti da prevaziđemo i saniramo posledice ovih katastrofalnih prirodnih nepogoda. Nas je ove godine zadesilo sve najgore što je moglo. Ali država je pokazala da je snažna, odgovorna i spremna da odmah reaguje i sve svoje resurse organizuje i usmeri na povećanje sigurnosti građana, posebno dece. Bog nam daje teret koji zna da možemo da iznesemo. Tako da znam da teret koji sam poneo ne samo da mogu da iznesem nego mogu da bitno doprinesem da naša zemlja bude bezbedna i sigurna za rad, život i odrastanje naše dece.

Kad smo kod zahteva opozicije, predsednik Vučić je ponudio razgovore, pominjao je i vanredne izbore, ali odgovora druge strane nema. Čak se pominje i moguća radikalizacija protesta... Hoće li ipak biti vanrednih izbora?

- To je ta politika dijaloga i kompromisa i predsednik Vučić je iskreno uputio taj poziv opoziciji. Ignorisanje takvog poziva govori o neiskrenosti njihovih namera, pobuda i interesa. Što se tiče vanrednih izbora, vi znate da je to pitanje dogovora političkih subjekata u Srbiji, kao i da je neophodno da budu ispunjeni oni uslovi koji bi, tokom tog procesa, omogućili normalno funkcionisanje države. Opasno je i neodgovorno paušalno tumačiti takve odluke i spekulisati o tako važnoj temi za sve građane Srbije.

Prošlo je osam meseci od formiranja Vlade. Pomenuli smo i tragedije početkom maja i sve što je usledilo, ali, uprkos svemu tome, koliko ste i šta uspeli da ostvarite u vašem sektoru od onog što je bilo planirano?

- Veoma sam ponosan što se svakog dana uveravamo da radimo ispravno, da ljudi sve više veruju svojoj policiji i da policijska uniforma ponovo budi osećaj sigurnosti i bezbednosti kod naših građana. Zahvaljujući svesrdnoj podršci Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, pripadnike MUP opremamo po svim najsavremenijim standardima i intenzivno radimo na poboljšanju uslova rada. Samo u prethodnih šest meseci izgrađeni su novi objekat za policijsku stanicu u Kuli i objekti Sektora za vanredne situacije u Trgovištu i Aleksandrovcu. Otvorili smo novu kancelariju Uprave za strance, koja je iz neuslovnih prostorija za rad i prijem stranaka iz Savske ulice prešla u moderno opremljene prostorije u SIV 3. Potom, prvi put u Srbiji pametna policijska stanica u Beogradu na vodi, što će biti najmoderniji softverski način izdavanja ličnih dokumenata. Renovirana je policijska stanica u Savskoj ulici u Beogradu, kao i zdanja MUP u Ulici kneza Miloša 101 i 103, policijske stanice u Vladičinom Hanu i Bujanovcu, hotel „Narcis“ na Zlatiboru. Rekonstruisani su magacinski kompleks „Duvanište“ kod Smedereva, strelište u nastavnom centru u Kuli, adaptiran objekat SIV 2. Pušten je u rad novi, savremeno opremljen komandno-operativni centar u Beogradu. U toku su radovi na renoviranju objekta Uprave za upravne poslove i Uprave saobraćajne policije u Ljermontovljevoj ulici, kao i Policijske uprave u Kraljevu. U toku je izgradnja nove policijske stanice u Sjenici. A upravo počinju radovi u policijskim stanicama u Vlasotincu i Krupnju, kao i gradnja novog objekata za potrebe vatrogasno-spasilačke jedinice u Kragujevcu. Počinje i prva faza adaptacije objekta Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku. U toku su izrada projektne dokumentacije i pripremni radovi za izgradnju novog savremenog objekta za nastavu i smeštaj pripadnika srednje škole „Jakov Nenadović“ u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova moćnija je za još jednu „superpumu“, u toku su radovi na izgradnji novog hangara za potrebe ove jedinice. I naravno, već imamo planove i pokrenute procedure za projekte koje ćemo realizovati u narednom periodu, ali o tome ćemo tek govoriti.

Možemo li uskoro očekivati i krupnije kadrovske promene u MUP?

- Ono što je najvažnije jeste da MUP ima stručne, visokoobučene i profesionalne ljude koji su vrlo posvećeni i odgovorni u radu. Oformili smo veliki tim koji neumorno radi na unapređenju i modernizaciji celog sistema, da budemo brži, efikasniji, da po rezultatima budemo u samom vrhu, rame uz rame s najuspešnijim bezbednosnim službama 21. veka. Do kadrovskih promena dolazi onda kada različiti činioci pokažu da je za dalji napredak i modernizaciju službe to neophodno. Radimo, napredujemo, samokritični smo, ali, takođe, velika smo podrška jedni drugima.

O promenama u SNS Vučević ima moju apsolutnu podršku SNS je dobio novog predsednika Miloša Vučevića... Kakav SNS vidite u budućnosti? - Predsednik Vučić je SNS podigao u najveću i najuspešniju političku stranku u Srbiji. Upravo za moj ulazak u politiku presudna je bila činjenica da sam prepoznao Aleksandra Vučića kao sposobnog lidera i čoveka stvaraoca, čoveka od reči i pravde, koji je nepokolebljiv u nameri da Srbiju izgradi, unapredi ekonomski i politički i stvori uslove da nam deca ostanu u Srbiji, koja je istinski naša jedina domovina. Izbor Miloša Vučevića za njegovog naslednika na mestu predsednika stranke je više nego logičan i ispravan. Veoma ga poštujem kao dobrog čoveka, koji iskreno i bezuslovno voli SNS i posvećen je ideji samostalne nezavisne i prosperitetne Srbije. Ima moju apsolutnu podršku i siguran sam da će, pod vođstvom Vučevića, SNS i dalje biti motor razvoja Srbije.

Autor: