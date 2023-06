BORA NOVAKOVIĆ RAZVALIO LIDERA NARODNE STRANKE: Vuk Jeremić je razjedinitelj, narcisoidni tip koji sebično doživljava politiku!

Potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković, izneo snažne kritike na račun Vuka Jeremića, predsednika Narodne stranke, optužujući ga za razjedinjavanje i narcisoidnost u politici.

U intervjuu za list Nova, Novaković je istakao da je uloga lidera stranke da ujedinjuje, donosi rezultate i podstiče rast stranke, te da je lični rejting lidera neophodno da bude iznad stranačkog rejtinga.

Takođe, izneo je podršku Miroslavu Aleksiću kao potencijalnom lideru Narodne stranke, navodeći da bi njegov izbor mogao otvoriti put ka skladnijem i širem opozicionom okupljanju, što bi moglo predstavljati izazov za vlast Aleksandra Vučića.

Na pitanje "Da li je moguće da dođe do promene predsednika stranke?" Novaković je rekao da je logično da u stranci za svaku funkciju imate više kandidata.

- To pravilo odnosi se i na mesto predsednika stranke. Posao predsednika je da ujedinjuje, a ne razjedinjuje. Njegov lični rejting ne može biti ispod stranačkog rejtinga. Svojim ugledom on mora da donosi, a ne da odnosi glasove birača. On mora da podstiče, a ne da usporava rast stranke - rekao je Novaković i dodao:

- U tom smislu ja nemam nikakvu dilemu. Dakle, ako odluči da se kandiduje Miroslav Aleksić će imati moju maksimalnu podršku. On je u godinama koje su ostale iza nas stasao u jednog od najuticajnijih poslanika u parlamentu Srbije, ali i jednog od najprepoznatljivijih opozicionih političara. Iako nije formalni, on je faktički lider Narodne stranke. Jer, liderstvo ne donosi funkcija koju obavljate nego podrška koju imate u narodu. Napokon, i ne manje važno, opoziciji su potrebne nove ličnosti koje nemaju narcisoidan, sebičan i hijerarhijski doživljan politike. Utoliko bi izbor Miroslava Aleksića otvorio mogućnost skladnijeg i šireg opozicionog okupljanja, koje realno može da ugrozi Vučićevu vlast.