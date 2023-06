Pre dvadeset dve godine, bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije, Slobodan Milošević, prebačen je iz beogradskog Centralnog zatvora u pritvor Haškog tribunala. Transfer Miloševića u Hag izvršen je na Vidovdan, 28. juna 2001. godine, po odluci Vlade Srbije.

Milošević je bio optužen za zločine protiv čovečnosti, kršenje običaja rata i Ženevske konvencije u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i za genocid u Bosni i Hercegovini. Optužnice su podignute tokom rata na Kosovu, maja 1999. godine, dok su optužbe za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dodate godinu i po dana kasnije.

Transfer Miloševića u Hag izazvao je različite reakcije. Ova akcija je obavljena tajno, helikopterom do Tuzle, a zatim je Milošević prebačen u Hag. Hapšenje Miloševića, koje se dogodilo 2001. godine, bilo je javno praćeno. Policija je blokirala prilaze vili "Mir", gde se Milošević nalazio, a nakon nekoliko sati specijalne jedinice policije su upale u dvorište vile. Nakon 35 časova, Milošević je uhapšen i smešten na prvom spratu Centralnog zatvora.

Milošević je proveo pritvor u Centralnom zatvoru do Vidovdana 2001, kada je izručen Haškom tribunalu. Prethodno je bilo razgovora o predaji između Miloševića i političkih lidera kao što su Čedomir Jovanović, Zoran Đinđić i Dušan Mihajlović. Milošević je tražio garancije da neće biti izručen Hagu i da će njegova porodica biti zaštićena, a nakon dobijanja tih garancija, predao se Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Suđenje Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom trajalo je sve do njegove smrti 11. marta 2006. godine u zatvoru Haškog tribunala.

Smrt Miloševića izazvala je različite reakcije i kontroverze. Neki su izrazili sumnje u prirodne uzroke smrti.

Lider LDP Čedomir Jovanović ranije je rekao da Slobodana Miloševića nisu prevarili, jer je i sam znao da će biti isporučen Hagu.

Jovanović je istakao kako je Srbija u to vreme bila "ubijana pritiscima spolja da izruči Miloševića, ali i otporima tog sistema koji nisu ni načeli", a koji je zaustavljen, kako kaže, 12. marta ubistvom Zorana Đinđića.

Jovanović se tada prisetio kako je Miloševića ispratio do helikoptera, kojim je odleteo za Hag.

- Spakovao je svoje stvari i pristojno bez ikakvih problema otišao do Instituta za bezbednost. Avion Haga bio je blokiran na aerodromu. Miloševića sam priveo do helikoptera, on se okrenuo i pitao me da li znam koji je danas dan. Nisam znao, a on mi je rekao: "Ne znaš? Pa tako i izgledaš. Danas je Vidovdan - prisetio se Jovanović poslednjeg razgovora sa Miloševićem, koji je na kraju samo dodao:

"Aj zdravo, braćo Srbi"!

Slobu je u helikopteru dočekao pilot:

- Pilot helikoptera rekao mu je 'Dobar dan predsedniče, ja sam vas vozio na Gazimestan'. Isti čovek s kojim je odleteo na Gazimestan je čovek koji ga je helikopterom prevezao u Tuzlu. Kada sam se odmakao od helikoptera video sam da je sam u helikopteru. Niko nije razmišljao ko će da isprati Miloševića na tom letu i onda je dečko iz mog obezbeđenja ušao da bude sa njim - otkrio je Jovanović.