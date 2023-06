Dodik: Knežević ne treba više da ide na sednice Ustavnog suda BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nije saglasan sa sudijom Zlatkom Kneževićem da se Republika Srpska može odbraniti u Ustavnom sudu BiH i ako su tamo prisutne sudije i sugeriše mu da više ne prisustvuje sednicama ovog suda.

Dodik je pozvao Kneževića da mu navede bar jedan primer gde je u Ustavnom sudu BiH uspeo da odbrani Republiku Srpsku i njeno pravo.

"Pa evo, prisutan je on, pa šta smo to odbranili? Je li nešto odbranjeno od svega toga? Je li odbranjena bilo koja njihova apelacija koja je išla protiv Republike Srpske", upitao je Dodik.

Pozvao je Kneževića i da ukaže ima li ijedan primjer koji može pokazati na koji je način on bio uvažen, jer je i sam rekao da nije i da je potpuno razočaran u kolege koje su tamo sudije.

"Mislim da on ne bi trebalo da ide više u Ustavni sud BiH i da treba da nastavi sa svojim odsustvom i da se dovede u situaciju kako je sam i kreirao, da do kraja godine ode u penziju, a do tada da ne prisustvuje sednicama Ustavnog suda BiH", izjavio je Dodik za Srnu.

Istakao je da je to nešto što bi bilo odgovorno prema Republici Srpskoj, a sve drugo bi bila kamuflaža međusobnih odnosa.

"Duboko se ne slažem da dvojica sudija mogu da odbrane u ovakvoj proceduri bilo koju ustavnu poziciju Republike Srpske. Kao pravnika ga pitam da li je ispravna odluka Ustavnog suda kada je rekao da postoji ustavni osnov za Sud i Tužilaštvo, za bilo šta što je uradio za konstitutivnost naroda ili na koji način je objavljena odluka o konstitutivnosti, pitanje imovine", upitao je takođe Dodik.