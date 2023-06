PALMA: Uvek smo imali partije koje zloupotrebljavaju nesreću naroda

Dragan Marković Palma, predsednik Skupštine Grada Jagodina, predsednik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik, komentarišući nedavni odlazak dvojice opozicionara na KiM, rekao je da su oni primljeni kao stari svat na svadbi.

- Videli ste dva gospodina iz opozicije koja su otišla na Kosovo i Metohiju. Oni su tamo primljeni kao stari svat na svadbi. A što nisu otišli kod Kurtija i da ga pitaju „zašto svakoga dana hapsite Srbe sa izmišljenim optužnicama, čiji ono kamioni čekaju na administrativnoj liniji, šta rade duge cevi i ROSU na severu Kosva i Metohije kada na to nemaju pravo ni po jednom dokumentu, kada će biti formirana Zajedinica srpskih opština“. To su trebali ti iz opozicije da pitaju Kurtija - rekao je Marković za Hepi i dodao:

- Danas je Vidovdan, koji Srbi nikada ne mogu zaboraviti. Ja bi zamolio međunarodnu zajednicu, pre svega Šolca i Makrona, da sagledaju kosovsko pitanje iz nekog trećeg ugla, a ne iz ugla vojne i ekonomske moći. Mi to ničim nismo zaslužili. Ja čestitam i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću na velikoj diplomatskoj borbi. Zahvaljujući njima je 18 država povuklo priznanje lažne drave Kosovo. Neka opozicija kaže „evo mi ćemo postići da još 10 država povuče to priznanje“, gde su njihovi prijatelji ?

SMANJUJE SE BROJ LJUDI NA PROTESTIMA JER SU GRAĐANI VIDELI KO ŽELI DA IH VODI

- Zašto se smanjuje broj građana u Beogradu na protestima. Zato što ljudi vide ko treba da im budu vođe. Ja pozivam studente koje poštujem i svi znaju za moj slogan „Studenti su uvek u pravu““, da pitaju Ćutu i ostale takozvane lidere opozicije „šta je njihov plan za mlade, za studente, za fakultete, univerzitete, kako misle da smanje školarine na fakultetima, šta je njihov plan za Kosovo i Metohiju, koliko će fabrika dovesti i otvoriti novih radnih mesta“. Niko od njih nije izašao sa programom i da kažu „uradićemo to, to i to“. I sada šetnje sele iz Beograda u unutrašnjost, između ostalog i u Jagodinu. A ko su čelokolonaši? To su oni koji su već bili na vlasti u Jagodini od 2000. do 2004. godine. To su oni koji su ostavili sva Javna preduzeća u blokadi, to su oni koji su u Jagodini rasprodali sve fabrike i ostavili bez posla 20 000 radnika, to su oni koji su ostavili sva sela i puteve, kao i grad u katastrofalnom stanju. I oni bi sada ponovo da se vrate na vlast - rekao je Marković i dodao:

- A mi smo od 2004. godine, kada smo preuzeli vlast napravili od Jagodine turistički centar u koji godišnje dolazi 500 000 ljudi iz zemlje i inostranstva, doveli smo 12 fabrika i zaposlili 5 hiljada ljudi, sredili kompletnu infrastrukturu u gradu i u selima, povećali gradski budžet od njihovih 4 miliona evra na današnjih 30 miliona evra, napravi najbolji socijalni program u Evropi i pomažemo svima od dece do penzionera, 50.000 građana Jagodine smo za to vreme vodili u neku stranu državu od trošku donatora, kao i 5.000 ljudi iz drugih gradova. I danas se u gradu Jagodini i sva 52 sela svi građani voze besplatno. I ti bivši hoće da ponovo zloupotrebe građane i da dođu na vlast. Tu ima nekih koji su golosovrići, a naš narod zna šta znači taj izraz.

- Očigledno je da je povezan unutrašnji i spoljni pritisak na vlast u Srbiji. Jer sada opozicija vidi da su na prvoj utakmici imali pun stadion, na drugoj pola stadiona, a na trećoj navijača više neće biti. Današnja politika vladajuće koalicije u Srbiji je politika mira, politika stabilnosti, politika razvoja i politika sigurnosti. Koja bre tehnička vlada? Izađi na izbore i ponudi građanima svoj program i svoju politiku. 40 dana u Skupštini Srbije slušamo jedno te isto i bez ijednog predloga. Ja vam garantujem da 99 posto građana Srbije ne zna šta je REM i ko je Olivera - rekao je Marković.

BASTIN TELEFON POSLE SMENE VIŠE NEĆE ZVONITI, KAO KADA ODETE U PENZIJU

- Rade Basta više nema nikakve veze ni sa Jedinstvenom Srbijom ni sa Vladom Srbije. Ne znam ko ga je lagao i ko mu je punio glavu. Šta je tražio to je i dobio. Posle smene više neće telefon da mu zvoni, kao kada je bio ministar i to vam je kao kada odete u penziju. Ja mu želim puno sreće sa tim njegovim „Drž ne daj pokretom“. Govorio sam mu da ne može da solira i da kao ministar u Vladi Srbije mora da sprovodi državnu politiku, koja je u skladu sa politkom Jedinstvene Srbije. I rekao sam mu „Ti si moja ružna prošlost“ - kazao je Marković podsećajući da je Jedinstvena Srbija imenovala Radeta Bastu i na direktorsku funkciju u javnom preduzeću i na ministarsku funkciju.

OBEZBEDILI SMO DONATORE ZA POMOĆ ZA 300 PORODICA KOJE SU POPLAVLjENE NA TERITORIJI JAGODINE

- Ja se zahvaljujem vatrogasno – spasilačkom bataljonu MUP – a Srbije, svim javnim preduzećima u Jagodini i svima koji su pomogli da se u prvom naletu maksimalno odbrani od poplava grad i sve što se moglo u selima. Zahvaljujem se i donatorima koji su obezbedili 60 000 evra i taj iznos će biti dodeljen za 300 porodica koje su imale štetu, po 200 evra i te porodice će dobiti karticu sa kojom mogu da kupe nešto u marketu i da plate struju. Građane koji su imali štetu od poplava pomoći će i grad i država. Ja sam obišao mnoge porodice i ovo su bile nezapamćene kiše, čak je palo i u nekim delovima Jagodine i sela i 150 litara po kvadratnom metru. To je bilo neodbranjivo, a lokalna samouprava je pre proširila i očistila koriat reka Lugomir i Belica i da toga nije bilo ceo grad bi bio poplavljen. Sada trebamo sve učiniti da pomognemo poljoprivrednicima koji su pretrpeli veliku štetu - rekao je Marković.