Projekat obilaznice, o čijoj izgradnji se priča već 51 godinu, konačno je završen, a svečano otvaranje počelo je u 19 sati u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Obraćanje predsednika Vučića

Vučić je rekao da smo mnogo toga zajedno sa kineskim i azerbejdžanskim kompanijama izgradili.

- Molim vas prenesite moju najdublju zahvalnost predsedniku Si Đinpingu i predsedniku Ilhamu Alijevu. Oni su u Srbiji uvek rado viđeni gosti, i ovo je njihova druga otadžbina - rekao je Vučić, pa nastavio:

- Danas je Vidovdan, praznik nad praznicima, dan koji je prerastao u mit, mit koji je postao život, život koji smo poklonili istoriji, koju nismo shvatili. Sećanju koje nam je najveća, ali ne i jedina obaveza. Istorija ako nas nečemu uči, tu je veoma jasna. Srbija neće da pobegne od svoje istorije, ali Srbija sada gradi svoju sudbinu i gradi svoju budućnost - kazao je Vučić.

Kako je rekao, istorija ako nas nečemu uči, tu je veoma jasna, pobede, pa čak i one najveće mogu da budu delić velikog poraza, a veliki porazi deo najveće pobede.

- Važno je da vidimo razliku. Srbija neće niti može da pobegne od svojih grešaka - kazao je Vučić.

Vučić ističe da su građani Srbije ponosni, zato što smo možda prvi put u svojoj istoriji prestali da naričemo nad svojom sudbinom.

- Umesto toga, počeli smo da radimo, stvaramo svoju sudbinu, gradimo je i čuvamo. Ne nekome u inat, već zato što znamo da su iza nas samo tuga i bol. A napred je najbolji lek za Srbiju. Jedan veliki pisac je rekao da nam se čitava istorija vrti oko Vidovdana. Tačno je, ali mi ne možemo ići u krug. Moramo da zakoračimo dalje, nijednog trenutka ne zaboravljajući ko smo, i odakle smo krenuli - rekao je Vučić.

U našim rukama je zemlja koja je naša jedina šansa, rekao je Vučić.

- Crnjanski je rekao "Život se ne menja, već prolazi". Znajući to pokušali smo da manje besedimo, a više delamo. Imamo jedan život, i moramo da ga iskoristimo kako bi se naši potomci ponosili. Zidanje Skadra na Bojani ima stih "Grad gradili tri godine dana". I ova obilaznica se gradila 17 puta po tri godine dana, epski i mučno - kazao je Vučić i dodao:

- Vidi se koliko smo u stanju da gradimo puteve i završavamo poslove iz prošlosti. I čini mi se da je jasno koliko svi zajedno volimo Srbiju. Od danas nijedno teretno vozilo nema potrebu da ide kroz centar Beograda, već da brzo i bezbedno obiđu grad. Tu mislim i na ljude koji dugo voze automobile. Mi smo razmišljali u skladu sa najsavremenijim primerima graditeljstva, gde nam je osnovni cilj udobnost i bezbednost putnika - kaže Vučić.

Vučić kaže da su mnogi govorili da nema izlaza za Beograd sa ove petlje.

- Imamo, evo ga iza mene. Samo još jedna u nizu neistina koje su mnogi iznosili. Dobro smo to uradili, i zahvalan sam prijateljima koji su radili na projektu. Moj će predlog biti, da ova obilaznica dobije ime po Milutinu Mrkonjiću. On se najduže, od 1991. godine bavio ovom obilaznicom. I nema veze što smo mi više uradili, ali on je živeo i radio u nekim težim uslovima. I više je energije dao od nekih od nas - rekao je Vučić.

Vučić kaže da se zahvaljuje svima drugima koji su postavili i metar asfalta, pa čak i političkim protivnicima.

- Zahvaljujem se Vladi Srbije, i svim ministrima, da se zahvalim ministru finansija. Tebi Ana, zato što ste dobro razumeli da gradeći Srbiju gradimo budućnost. Na Vidovdan se sve vidi. Za nas je važno da u budućnosti skraćujemo vreme izgradnje, da nastavimo da obezbeđujemo finansiranje za sve projekte, ali da stopa javnog duga ne pređe 60 odsto BDP - kaže Vučić.

Predsednik je istakao da ovo nije građeno zbog statistike, već da bismo mogli više da brinemo o našim ljudima, o majkama, sestrama, očevima, braći i sestrama.

Vučić je istakao da je pred nama EXPO 2027 i da cela Srbija mora da se gradi brže i snažnije.

- Ići ću da slušam ljude, da poslušam šta je to što oni imaju meni i nama da kažu, a vi gledajte da ubrzate svoje aktivnost, kako da učinimo da Srbija napreduje brže. Veliku smo grešku napravili sa litijumom, koja će nas skupo koštati. Takve greške ne smeju da nam se ponavljaju - ocenio je Vučić.

Čen Bo

Ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo je rekla da je danas veliki dan za Srbiju i da je prilikom ranijih obilazaka obilaznice videla rad i trud koji su ulagani u njenu izgradnju.

- Zajedničkim naporima ostvarili smo zajednički uspeh - rekla je Čen Bo i zahvalila se srpskim i azerbejdžanskim partnerima.

Obraćanje ambasadora Kamila Hasijeva

Ambasador Azerbejdžana se obratio prisutnima na srpskom, i istakao da je saradnja naše dve zemlje dovedena na nivo strateškog partnerstva.

- Poslednjih godina srpska privreda pokazuje veliki rast, uprkos pandemiji i svim problemima u svetu. Zvanična poseta predsednika Ilhama Alijeva, i vaša poseta predsedniče Vučiću Bakuu, dali su novi podsticaj produbljavanju partnerstva - kazao je ambasador.

On ističe da je naše prijateljstvo testirano vremenom, i da je zasnovano na poštovanju normama međunarodnog prava, posebno suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

- Danas je Srbija jedan od najbližih partnera Azerbejdžana u Evropi. Želim da vam se zahvalim gospodine predsedniče, i da kažem da se nadam kako će naše partnerstvo biti još dublje - zaključio je Hasijev.

Obraćanje Liju Šaošćena

Liu Šaošćen, potpredsednik kompanije "Pauer Čajna", pozdravio je sve prisutne, i rekao da se kao predstavnik kompanije oseća privilegovano.

- Od danas pa nadalje, vozila mogu da zaobiđu grad, što je povod za slavlje kako građana, tako i vozača. Želim da se zahvalim Vladi Srbije, na časti da učestvujem u ovom projektu, i na snažnoj podršci. Zahvaljujemo se i onima koji žive u blizini ovog puta na saradnji i razumevanju - rekao je Šaošćen.

Kaže da će kompanija "Pauer Čajna" nastaviti da unapređuje kvalitet usluga, i nada se da će Vlada Srbije dati novu priliku da učestvuje u razvoju Srbije.

- Čestitam vam Vidovdan, želim vam blagostanje i sreću - rekao je na srpskom Šaošćen, što je propraćeno aplauzima prisutnih.

Vožnja obilaznicom

Vučić je oko 18 i 30 sati krenuo u vožnju sa predstavnicima medijima na završenoj poslednjoj deonici obilaznice oko Beograda, od tunela Straževica do Bubanj Potoka.

- Vrlo je važno za celu zemlju. Biće to najprometnija, najvažnija saobraćajnica. Ovo će biti najznačajnija saobraćajnica na kojoj ćemo izmestiti kamione iz centra grada. Završili smo ono što je bila ideja još 1972. godine - istakao je Vučić i dodao da se nadao da će biti brže završeno.

Podsetio je da je gradnja krenula početkom devedesetih godina prošlog veka i da je zbog objektivnih razloga bila obustavljena.

- Pa su se setili 2008. da postoji, ali su mali deo uradili, dok smo mi za za samo godina uradili više nego oni za 27 godina. Ali, nisam zadovoljan jer sam očekivao da bude brže. Imali smo problema sa eksproprijacijom dva romska naselja - rekao je Vučić.

Vučić je kazao da se gradi i metro i da će prva linija biti završena 2028. godine, a druga najkasnije do 2030. godine.

Dodao je da će prugom biti spojen i aerodrom i novi prostor gde će se graditi novi Ekspo i Nacionalni stadion.

Predsednik Vučić je istakao da je danas veliki dan i da je mnogo ponosan.

Vučić je vozeći se autobusom na sprat rekao da će o obilaznici detaljnije govoriti kada prođu Orlovaču.

- Ekselencijo, moramo da ubrzamo ono oko Požege - rekao je Vučić obraćajući se Čen Bo, ambasadorki Kine u Srbiji.

- U 9 ujutru otvaramo obilaznicu u celini i prvi automobili će moći da prođu celom trasom - rekao je Vučić i dodao da sve divno izgleda.

- Sutra najavjujemo srpske kompanije udružene u veliki konzurcijum, radiće obilaznicu oko Kragujevca 22 kilometra. Sutra Vlada to odobrava i potpisuje se - naveo je Vučić.

- Krajem septembra otvaramo auto-put Ruma-Šabac. Do Šapca će trebati 45 minuta vožnje i onda se nastavlja izgradnja brze saobraćajnice do Loznice - dodao je.

Vučić je naglasio i da mora da se radi i "smajli" obilaznica.

Vučić će vožnjom zvanično otvoriti poslednju deonicu obilaznice oko Beograda, od Straževice do Bubanj Potoka u dužini od 9,74 kilometara.

Sa Vučićem su u autobusu i ministri Siniša Mali i Goran Vesić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, kao i ambasadorka Kine Čen Bo i predstavnici Puteva Srbije, Koridora Srbije i izvođača radova.

Vidovdan je najveći dan za Srbe, ali i dan velikih tragedija

Predsednik Vučić je u razgovoru sa novinarima izjavio da je Vidovdan najveći, najteži i najlepši praznik za Srbe i dan naših velikih tragedija, kao i da je o časti kosovskih junaka ispevano mnogo spevova.

Vučić je rekao da je Vidovdan dan kada smo počinjali velike stvari, ali i dan sramote, jer je na taj dan isporučen predsednik SRJ Slobodan Milošević Haškom trubunalu.

- Mogli su to i drugi dan, ali onima koji su nas tlačili to je bila suština, jer oni vole simbole a mi smo bili pomagači u dokazivanju naše nemoći. Danas je vreme da gledamo u budućnost, ne samo za priču o putevima i prugama, već prilika da govorimo o budućnosti i napretku Srbije, jer ovo mora da bude budućnost i da razmislimo da li možemo više brige za ljude da pokažemo - rekao je Vučić.

Vučić je kao primer naveo da je kada je na putu za Novi Sad video prevrnut kamion sa vozačem, stao sa svojim timom da pomogne vozaču, a da je za to vreme 20, do 25 vozila samo prošlo.

- To govori o nama. Moramo sebe da preomenimo, gde smo to žurili. Danas bih i o tome govorio - rekao je Vučić.

Blokada loša za zemlju

O blokadama auto-puteva, kaže da savetuje političke protivnike da to ne rade, jer time sebi štete. - Kažu Srbiji će oduzeti toliko i toliko para, a to Vučić ne može da podnese. Mislim da to sve govori. To je loše za zemlju, ali i za njih. Niko od građana to ne podržava. Morate da se bavite politikom, da ponudite nešto ljudima, a ne kako da pravite štetu svojoj zemlji i izazivate incidente. To je veoma loša politika, ako je uopšte politika. Svako ima svoj izbor - ističe predsednik. Vučić dodaje da je kao predsednik navikao da trpi laži i uvrede. - Njihov rezultat je da zaustave Srbiju na dva ili tri sata, a moj je da smo izgradili nešto zbog čega će Srbija ići brže. Zbog čega ćemo imati veće plate i penzije, da pomognemo roditeljima, da pomognemo zapošljavanje, za to živite i borite se. Ovo su divni dani - ističe Vučić, i dodaje da ovakve projekte niko ne može da izbriše. Kaže da je postojalo veliko protivljenje Beogradu na vodi, a sada se mnogi od protivnika raduju tom projektu. - To su dobre stvari. Samo ne razumem to, nikada to niko nije radio u Srbiji. Oni kažu radio je Đinđić. On je blokirao Brankov most, ali nikada međunarodne puteve. To je izraz očaja, neznanja, kao i napad na privatnu imovinu. To je izraz bahatosti prema sopstvenim građanima - istakao je predsednik Vučić.