Ivan Stoilković: Srbi se preko Vidovdana prepoznaju

Pomenom kosovskim junacima u crkvi Svetog arhangela Mihaila u Skoplju i polaganjem venaca u crkvenoj kripti gde su pohranjene mošti srpskih vojnika poginulih u balkanskim i Prvom svetskom ratu Srbi u Severnoj Makedoniji su tradicionalno obežili Vidovdan.

Predsednik Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji i narodni poslanik u Sobranju Ivan Stoilković izjavio je za Srnu da se Srbi preko Vidovdana prepoznaju i da bi on trebao biti lična karta za ulazak u srpstvo. "Ko nema tu ličnu kartu, ko ne poštuje Vidovdan i ne uvažava tu priču - njemu nedostaje ta lična karta za ulazak u srpstvo", rekao je Stoilković i podsetio da su se srpskom narodu kroz istoriju na taj važan datum dešavale i dobre, ali i loše stvari. On ističe da je Vidovdan stvarno praznik koji oslikava srpstvo i srpski identitet po svojoj suštini i horizontalno i vertikalno i obeležavanje Vidovdane budi prijatne uspomene skoro svaki put jer podseća na slavnu prošlost i elementarno nacionalno ponašanje u budućnosti. Prema njegovim rečima, Vidovdan je istovremeno "pouka i opomena". "Vidovdan je pouka da poštujemo prošlost, a opomena da trebamo da budemo u najmanjem nivou naših predaka", ocenjuje on.

Stoilković naglašava da borba srpskog naroda za slobodu nikada ne prestaje, posebno kada taj narod na Kosmetu živi u jednoj vrsti otvorenog koncentracionog logora takozvane demokratske međunarodne zajednice koja je sve samo to nije, kada su Srbi u Republici Srpskoj izloženi žestokim pritiscima kao i u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

"Takođe, naša matica je konstantno pod pritiskom da se odrekne i teritorije i istorije. Nalazimo se u jednoj veoma izazovnoj poziciji za celokupni srpski narod. Dobro je što Vidovdan otprilike dolazi u ovo vreme kada je državi potrebno na neki način nova energija, mobilizacija i puno nacionalno jedinstvo“, poručio je on.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Vidovdan, praznik posvećen Svetom velikomučeniku knezu Lazaru i svim srpskim mučenicima koji su poginuli u Boju na Kosovu 1389. godine.