DANILO JE HRABAR ZA RAZLIKU OD KURTIJA! Vučić: Automobil mog sina su tri puta zaustavljali, pretresali i maltretirali ga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas na otvaranju obilaznice oko Beograda da su automobil kojim je njegov sin išao u Gračanicu tri puta pretresali.

- Tri puta su zaustavljali, pretresali, maltretirali. Samo nek nastave. Čestitam Kurtiju na hrabrosti. Nije toliko hrabar u mom društvu, kad pošalje neke druge da se iživljavaju na tuđoj deci onda je to ok, samo nek nastavi. Nije Danilo mali, malo je hrabriji od Kurtija. On je kroz sred Prištine prošao sa majicom "Predaja nije opcija", i otišao na liturgiju u Gračanicu, da se pomoli - rekao je on.

Podsetimo, albanski mediji sa Kosova i Metohije napali su danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga što je njegov sin Danilo Vučić u Gračanici na Vidovdan i zbog majice koju nosi, a na kojoj piše "Predaja nije opcija."

Vest o tome da je Danilo sa Srbima na KiM na Vidovdan zasmetala je albanskim portalima "Zeri" i "Koha". Posebno im je trn u oku bilo to što sin predsednika nosi majicu na kojoj piše "Predaja nije opcija".

Oni u tekstovima navode da je Vučićev sin na "vidovdanskim demonstracijama", iako se godinama unazad liturgijama i molebanima obeležava ovaj važan dan na Kosovu i Metohiji.

Vučić se tokom današnjeg obraćanja na obeležavanju slave SNS-a osvrnuo na to što albanski mediji prozivaju njega i njegovog sina Danila.

- Evo, da im olakšam posao dok je još dole, dok mogu da postupaju tako junački kako postupaju prema svim Srbima, da im kažem da to misli svako od nas Vučića, da to misli najveći deo Srbije i da za nas predaja nije opcija - rekao je danas Vučić.