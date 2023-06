Patrijarh Porfirije danas u Pećkoj patrijašiji služi liturgiju (FOTO)

"Njegova svetost gaji posebnu ljubav prema Pećkoj patrijaršiji ne samo zato što je to stavropigiski manastir srpskih patrijaraha, već i zato što je mnoge svoje studentske praznike proveo u toj drevnoj svetinji", navode iz Visokih Dečana, prenoseći saopštenje SPC.

Podsećaju i na reči patrijarha Porfirija o Pećkoj patrijaršiji.

"U Peći sam mnogo ređe držao knjigu u rukama, jer sam i svesno i intuitivno osećao da se nalazim na mestu gde se stvarala istorija naše crkve i naroda, gde su srpski arhiepiskopi i patrijarsi sedeli na mermernom tronu Svetog Save i predsedavao saborima. Tako sam nedavno, kada sam boravio u ovom patrijaršijskom stavropigikom manastiru, dugo stajao ispred moštiju prvog patrijarha srpskog Joanikija, razmišljajući o iskušenjima i odlukama koje je doneo u buri prilika u kojima je živeo“, ističe se u saopštenju.

The Serbian Patriarch Porfirije arrived today, in the early evening hours, at his Stavropegic Monastery of Peć Patriarchate, announced by the Serbian Orthodox Church (SPC).



