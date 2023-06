BRNABIĆ: Neka građani sude zašto opozicija abolira NATO od odgovornosti za bombardovanje Srbije

Danas je u Narodnoj skupštini nastavljeno vanredno zasedanje i rasprava o trećoj tački koja podrazumeva glasanje o smeni ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.

Ovo je deseti put u proteklih 40 dana da skupštinskoj sednici prisustvuje i predsednica Vlade Ana Brnabić, koja je danas ponovila da se rasprava udaljava od teme i burno reagovala kada je Srđan Milivojević iz Demokratske stranke okrivio predsednika Vučića za agresiju koju je NATO izvršio 1999. godine u Srbiji.

- Dragi građani Srbije, sada je govorio jedan od organizatora protesta protiv nasilja Srđan Milivojević. Ni jedna jedina reč o tragediji. Čuli smo sve – zabava, smeh, tapšanje, kikotanje, toga ponajviše. O merama – ništa. O tragedijama – ništa. O Bratislavu Gašiću – ništa, kaže čovek ni ime mu nisam pomenuo, on se time hvali. I to od organizatora protesta. Eto koliko im je stalo, dragi građani Srbije, eto koliko im je stalo do sednice koju su oni sami tražili. To nije čak ni politika, već čisto politikanstvo. Ništa od istine, ali čuli smo strašne stvari - počela je premijerka.

„Aleksandar Vučić vam je kriv za NATO agresiju na Srbijom, što znači da je po vašem mišljenju NATO bio u pravu što nas je bombardovao?”

Ona je naglasila da je šokirana optužbama na račun predsednika Republike Aleksandra Vučića koje je izrekao Srđan Milivojević.

- Ali da vidimo šta jesmo čuli. Čuli smo da je za srušene mostove u NATO bombardovanju, za najgoru agresiju u Republici Srbiji, za pobijenu decu u Aleksincu, Nišu – kriv Aleksandar Vučić. On, koji je tada bio momak od 20 i nešto godina. Nije kriv NATO, nije kriva koalicija zemalja koje su se bez dozvole i bez ikakvih konsultacija odlučile na agresiju nad Srbijom. Pošto je Aleksandar Vučić kriv, to znači da je NATO bio u pravu, da je trebalo da izvrši agresiju na našu zemlju? Skandalozno - rekla je Brnabićeva.

„Opozicija se čak hvali da Bratislava Gašića nije ni spomenula, a on je tema sednice”

Tokom njenog izlaganje moglo se čuti konstantno dobacivanje narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćute, pa se Brnabićeva obratila i njemu.

- Vama hvala što ste se udostojili da se pojavite u Narodnoj skupštini nakon tri nedelje. Pitate me o čemu pričam? Valjda vam se ne sviđa što ne pričam o temi dnevnog reda, ali narodni poslanik Srđan Milivojević nije pomenuo Bratislava Gašića, koji je tema. Ponosi se time da mu ime nije spomenuo, sam je rekao. On je pokazivao srušene mostove u NATO agresiji i rekao da je za to kriv Aleksandar Vučić. To je politika? To je ono što imate da ponudite građanima? Na čast vama i na čast takvoj borbi protiv nasilja - rekla je premijerka.

„Vi me optužujete da nisam u popljavljenim područijima, a na vaš zahtev sam na ovoj sednici”

- Milivojević je rekao: „Kamo sreće da vi ne sedite ovde već da obilazite popljavljena područja.” Deseti dan sam ovde, na vaš zahtev, sedim sve vreme, nisam napuštala sednicu jer vi smatrate da je važnije od toga da i vi i ja radimo naš posao, da se politički promovišete ovde i da sve vreme pričamo o jednim te istim srtvarima. Ja bih volela da smo ovo završili efikasno, jer je moja obaveza da sedim ovde dok vi to želite, jer od vas zavisi. I zamislite da sam bila u poplavljenim područijima, a da nisam došla ovde? Šta biste mi rekli? Bratislav Gašić pola dana nije bio ovde, deset puta ste pitali gde je on. Kakvo epsko licemerje! Ja se zaista nadam da ova sednica ima kraj i da ću se vratiti, u punom kapacitetu, da radim svoje dnevne obaveze za građane Srbije. O vašem poštovanju građana smo sve čuli i videli i neka oni presude zašto abolirate NATO agresiju i čitav NATO - završila je Brnabićeva.

Autor: