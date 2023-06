SINIŠA MALI ODBRANIO DOKTORAT: Drago mi što sam uspeo da primenim i deo znanja i praktično iskustvo koje sam stekao kao ministar finansija

Ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali objavio je danas na društvenim mrežama da je uspešno odbranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Slovačkoj.

Mali je istakao da mu je drago što je uspeo da primeni i deo znanja i praktično iskustvo koje je stekao kao ministar finansija.

''Posle tri godine na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Slovačkoj, danas sam odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “The Flypaper Effect in the Republic of Serbia”. Fenomen “Flypaper Effect” je posledica fiskalne decentralizacije, koja je karakteristična za brojne zemlje sveta, zemlje Evropske unije, ali i za zemlje koje su kandidati za članstvo, kao što je Srbija. Ovaj fenomen ukazuje na neefikasnost sistema transfera sa centralnog nivoa vlasti na lokalne samouprave, koje oni zatim ne koriste na optimalan ekonomski način. Drago mi je što sam uspeo da primenim i deo znanja i praktično iskustvo koje sam stekao obavljajući funkciju ministra finansija, ali i da steknem nova znanja u oblasti lokalnih finansija'', napisao je Mali na Instagramu.