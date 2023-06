Brnabić: Veliki problem za zemlju neodgovornost osoba koje plasiraju laži

Premijerka Ana Brnabić rekla je danas u Skupštini Srbije da je veliki problem za našu zemlju neodgovornost osoba kada plasiraju poluinformacije i laži, a kojima se inkriminišu institucije ili osobe koje obavljaju bilo koju fukciju u zemlji.

Brnabić je to navela odgovarajući na poslaničko pitanje nezavisnog poslanika Dejana Bulatovića da li može da se očekuje da u našoj zemlji budu propisane oštre zakonske sankcije prema političarima koji, kako je rekao, na konferencijama iznose lažne afere, poput afere "Morović".

Brnabić je istakla da misli da se neće uvesti nikakve oštre sankcije za to i da je u poslednjih deset godina dozvoljeno da svako govori šta želi i da pri tome širi dezinformacije.

"Sve je to potpomognuto tajkunskim medijima, koji rade u sprezi da kada neko od političara da neku lažnu informaciju bilo namerno ili nenamerno oni odmah od toga prave vest i onda se ta laž plasira. To jeste hibridni rat protiv Srbije i ne dešava se u drugim zemljama i uređenim duštvima. Ukoliko bismo mi bilo šta uradili po tom pitanju i optužili te ljudi to bi bilo protumačeno kao politički rat, zbog tiga se to ne dešava", rekla je Brnabić.

Ministarka pravde Maja Popović navela je da su tužilaštva samostalni državni organi koji gone učinioce krivičnih dela i ukoliko se u postupcima bilo kog građanina Srbije, kao i političara stiču elementi krivičnog dela, u tim slučajevima će se, napominje, pokrenuti krivični postupak.

"Sudovi su nezavisni u svom radu, ne mogu direktno da vam odgovorim na pitanje da li će biti žešće sankcije", navela je Popović.

Isti poslanik upitao je i ministarku zaštite životne sredine Irenu Vujović da li postoji mogućnost da se u narednom periodu bude organizovala akcija spečavanja ilegalnog izlovljavanja ribe na rekama širom Srbije, Vujović je navela da se svi prestupnici najstrože kažnjavaju i da u tome učestvuje resorno ministarstvo, vodni inspektori, kao i pokrajinski, u zavisnosti od toga gde je načinjena šteta.

"Videćemo šta možemo zajednički još da uradimo da pojačamo kontrolu i da upravo kaznimo sve prestupnike. Intenziviraćemo rad što se toga tiče", rekla je Vujović.