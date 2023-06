PITANJA ZA PREMIJERKU I MINISTRA O KOSOVU I METOHIJI! KRKOBABIĆ: Za PUPS egzodus se neće desiti i na to nećemo pristati!

Šef poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda Stefan Krkobabić tokom skupštinskog zasedanja posvećenog poslaničkim pitanjima, postavio je najbitnije pitanje trenutno i upitao je ministra državne uprave i lokalne samouprave Aleksandra Martinovića koliko je Srbija kao država suštinski prisutna na Kosovu i Metohiji.

- Neću postaviti pitanje o dijalogu, o blokadi, o sporazumima i o implementaciji. Moje pitanje je atipično i zato ću ga postaviti čoveku koji je danas dosta govorio, ali bih voleo da čujem njegovo mišljenje i razmišljanje o ovoj temi. Ministre Martinoviću, vi ste na čelu ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koji imate veliko političko iskustvo i dobro pamćenje. Pitanje zato ne postavljam slučajno vama. Konkretno, koliko smo kao država, kao predstavnici države suštinski prisutni među građanima, među Srbima na Kosovu i Metohiji, na severu KiM, ali i u ostalim delovima KiM – upitao je Krkobabić i pojasnio:

- Kada kažemo prisutni ne mislim na izjave, nego na konkretan kontinuiran rad i delovanje. Pre svega u oblasti blagovremenog i istinitog informisanja, ali i kordiniranja aktivnosti bitnih za život i donošenje važnih odluka.

Krkobabić je to obrazložio zašto to govori, i rekao da je to zbog sprečavanja neželjene i neočekivane aktivnosti koje smo, kako je rekao, na žalost imali priliku da doživimo devedesetih godina na teritorijama gde su živeli naši sugražani.

- Za PUPS egzodus se neće desiti i na to nećemo pristati – bio je kategoričan Krkobabić.

Njegovo drugo pitanje bilo je predsednici Vlade Ani Brnabić, rekavši da je koncept finansijske pomoći namenjen najstarijim i najmlađim izuzetzno dobro prihvaćen od strane građana Srbije.

- Pre svega zato što ta pomoć treba da stigne kada je najpotrebnija, a ona je ovog puta stigla i stiže. Moje pitanje takođe je vezano za naše građane na Kosovu i Metohiji: Da li planirate da nešto slično, potpuno primereno, našim sunarodnicima na KiM?, uskoro ugleda svetlost dana. Naravno, uz sve ono, sve što se i do sada realizuje na teritoriji AP Kosova i Metohije. Od posebnog značaja za građane, za naše sunarodnike, bilo da se pomognu domaćinstva, zadruge, seoska-poljoprivredna gazdinstva i da se omogući pokretanje različitih pooslova koji bi postali siguran izvor egzistencije za naše ljude. Na taj način oni bi imali dodatnu podršku – zaključio je Krkobabić.

Martinović je na pitanje poslanika Stefana Krkobabića odgovorio rečima da je to "srce Srbije i da predaja nije opcjia".

- Što se tiče naše, suštinske prisutnosti Srbije na Kosovu i Metohiji, ona postoji sve dok Srbi, a svi Srbi na KiM to čine, u Aleksandru Vučiću vide svog predsedniska i sve dok u Vladi Srbije vide svoju vladu. I dok je tako, Srbija je sušinski prisutna na KiM - poručio je Maritnović.

Dodao je da to važi i za Srbe u nekim drugim okolnim zemljama.

- Isto i Srbi u Crnoj Gori u Aleksandru Vučiću, između ostalog, vide i svog predsednika, i u Republici Srpskoj takođe u Aleksandru Vučiću vide svog predsednika, i Srbi u Hrvatskoj takođe u Aleksandru Vučiću vide svog predsednika, što znači da smo uspostavili, iako ne u potpunosti, toliko željeno srpsko jedinstvo - naglasio je Martinović.

Napomenuo je da je to jedino što može Srbe da spase u ovim teškim vremenima.

- Moramo da mislimo svojom srpskom glavom, da na svet gledamo svojim srpskim očima, i da vodimo samo srpsku politiku i ničiju tuđu, jer kad god smo vodili tuđu politku, pucala je kičma srpskom narodu - naglasio je Martinović.

Premijerka je, odgovarajući na pitanje Stefana Krkobabića u vezi sa mogućnošu da se građanima na KiM dodatno pomogne, poručila da Vlada na tome radi stalno i naporno i sa predsednikom Srbije i s direktorom Kancelarije za KiM Petrom Petkovićem.

- Želim da ljudima na KiM ponovo uputim najdublju moguću zahvalnost za njihovu dostojanstvenu borbu, za njihovo strpljenje za to što čuvaju našu Srbiju na KiM, a mi ćemo se truditi i sa Srpskom listom da pružimo sve što im potrebno - rekla je Brnabić.

Istakla je i da se može videti u nekoj meri i promena politike EU i SAD, što je dosad bilo nezamisivo.

- Međutim, pametna politika Aleksandra Vučića i strpljenje našeg naroda na KiM doveli su do toga da ćemo verovatno uskoro videti i neke sankcije za Prištinu, i nadam da će to dovesti konačno do dugoročnije promene politike, a mi ćemo biti tu za naš narod - poručila je Brnabić.

Skupštinsko zasedanje biće nastavljeno u utorak, 4. jula, od 10 sati.