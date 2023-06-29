Goran Karadžić podržao Danila Vučića: DAČO SVAKA TI ČAST NA HRABROM DRŽANJU, ALI TU NEMA NIŠTA ČUDNO, JER TI JESI BRAT SRBENDA!

Goran Karadžić, direktor JP Stara planina i član SNS-a, na svom profilu na Fejsbuku objavio je podršku Danilu Vučiću, sinu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- DAČO SVAKA TI ČAST NA HRABROM DRŽANjU, ALI TU NEMA NIŠTA ČUDNO, JER TI JESI BRAT SRBENDA!!! - napisao je Karadžić i dodao:
- TI JESI JUNAK I NASTAVLjAŠ SA SVOJIM HODOČAŠĆIMA PO NAŠIM SVETINjAMA I NAŠOJ PRELEPOJ OTADžBINI!!!TI JESI LjUDINA I NASTAVLjAŠ DA POMAŽEŠ I DA SE DRUŽIŠ I SA NAŠOM DEČICOM I NAŠIM NARODOM, KAKO NA HILANDARU, NA KIM, ALI I SVUDA GDE SE POJAVIŠ!!!PONOSAN SAM ŠTO IMAMO TAKVOG ČESTITOG BRATA HILANDARCA, ALI KO POZNAJE PORODICU ČIKA BATE I TETA ANGELINE, ZNA O ČEMU PIŠEM I ZNA KOLIKO STE SVI ČESTITI I POŠTENI SRPSKI DOMAĆINI!!!KAŽU KVISLINŠKI tastatura mafijaščići, ali i kurtijeve "junačine" DA ĆEŠ SE UPLAŠITI, A TI IM POŠALjEŠ PORUKE - SLIKE GOVORE VIŠE OD HILjADU REČI:"POVRATAK""OD DUŠE SE NE MOŽE OTETI""PREDAJA NIJE OPCIJA""ALEKSANDAR, TO JE MOJ TATA I VAŠ PREDSEDNIK"... OSVETLAŠ I SVOJ, I PORODIČNI, I OBRAZ NAŠE MAJKE DRŽAVE 🇷🇸🇷🇸🇷🇸❤SVE JE TO TEBI NORMALNO, ALI ZATO ŠTO SI RASTAO U ČESTITOJ DOMAĆINSKOJ PORODICI SRBENDA!!!
- UZDRAVLjE I NEKA NAS BOG ČUVA U OVAKVOM ISTORIJSKOM NAPREDOVANjU NAŠE OTADžBINE, JER JE NAŠEM NARODU SVE JASNO I BIVA SVE JASNIJE, DA JE IZABRAO PRAVOG VOĐU - TVOG OCA, NAŠEG PREDSEDNIKA I SVETSKOG DRŽAVNIKA!!!ŽIVELI I ŽIVELA NAŠA MAJKA DRŽAVA 🇷🇸🇷🇸🇷🇸❤ NA MNOGAJA LjETA🙏🙏🙏 - napisao je Karadžić.
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