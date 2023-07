VUČEVIĆ: Danilo nije obrukao svoj obraz i obraz svoje porodice, a onda i nacije! KURTIJEVA POLICIJA GA JE NAMERNO ZAUSTAVILA DA BI GA MALTRETIRALI

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević istakao je u emisiji "Novo jutro", na televiziji Pink, da je "kosovska policija" znala da se u kolima nalazio sin predsednika Srbije, Danilo Vučić, ali i da je on imao spremljenu najlepšu repliku kao odgovor.

-Nekoliko stvari možemo zaključiti iz tog događaja, a to je da Srbi nemaju nikakva prava na KiM i da oni nikada ne mogu da budu država, jer da su država priznata od nas, to se ne radi porodici visokog državnika. Oni su znali i ko je u kolima, videli su na administrativnom prelazu, tamo se predaje lična karta, i s tom namerom su ga zaustavili da ga maltretiraju. Dobro je što je Danio išao u Gračanicu, da kao predsednikov sin bude tamo sa svojim narodom. Koliko ja znam ovo nije prvi put da je Danilo bio na KiM. To je bila najlepša replika kosovskom policajcu i on je odbio da skine majicu iako je u njega bilo upereno automatsko oružje. Bio je priseban, očigledno hrabar. To je genetika- rekao je ministar.



On je naglasio da se ovakve stvari ne rade, kao i da tzv. država Kosovo nema atribute prave države.

- Zamislite kada bismo mi zaustavljali sve rođake tih funkcionera sa Kosova kad idu ka Švajcarskoj, Austriji. Oni nemaju atribute države, oni ne umeju da se ponašaju kao država, I sve što rade rade kao da su teroristička formacija, samo što više ne izlaze iz šuma već iz zgrada. Njihov narativ je teroristički. To nije bila rutinska kontrola, već da ga ponize. Najjači utisak je meni ostavila rečenica da je njegov tata njihov predsednik. Dole je zaista pakao, zabranjuju se bukvalno svake aktivnosti Srba u kontekstu bitnih datuma, negovanja kulture i identiteta, uzurpirana su im sva prava od političkih do osnovnih ljudskih- napomenuo je Vučević i dodao:

-Uvek me fasciniralo da ne mali broj nevladinih organizacija u Centralnoj Srbiji su potpuno nemi kada su Srbi na KiM u pitanju. To je za njih crna rupa na mapi. Ne bih voleo da me Rada Trajković brani, ona ima toliko ima sramnih izjava da je previše za narednih 100 godina. Ne mogu da razumem te ljude koji ne vole da budu to što su biološki. Danilo nije obrukao svoj obraz i obraz svoje porodice, a onda i nacije.

