Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je za TV Vesti da je ono što smo do sada videli to, da se Aljbin Kurti do sada nije ni najmanje uzdrmao na pretnje EU, kao i SAD.

- To na njega nema uticaj, da on uradi bilo šta normalno. A sve to, deo je sporazuma. Da Priština ne šalje specijalce, ne vrši marš na 500 metara od kuća gde žive Srbi, sa svojim nazovi KBS-om. Ja ne znam šta EU više čeka, šta ozbiljnije treba da se desi, da Kurti skloni policajce, pusti kidnapovane Srbe, da raspusti njegove gradonačelnike... - rekao je Jeremić

Kako Jeremić ističe, Kurti ubeđuje EU da radi na deeskalaciji, a sve vreme radi na eskalaciji.

Jeremić kaže da je neophodno da se Zajednica Srpskih Opština oformi, a tek onda može da seradi na bilo čemu drugo.

- Nemojmo da ispašta narod. Sankcije za Kurtija moraju da budu toliko jake, da bi se sve što je dogovoreno ispunilo. Sankcije se odnose i na njega, njegove saborce, institucije. I EU je rekla da uhapšeni Srbi imaju tragove od povreda... EU nije rekla "pustite ih odmah" nažalost. Nemamo glasan i jasan Brisel da mu kaže da nešto mora, ili sledi, recimo to, da ne može da napusti Prištinu - rekao je Jeremić.

Kako objašnjava, što se tiče severa Kosova, Kurtiju odgovara čisto, i Kosovo bez Srba.

- Sve dok je na Kosovu jedan Srbin, njemu to neće odgovarati. On će nastaviti da pokušava da ga okupira, i zato mu ZSO ne odgovara, jer bi Srbi na taj način zaštitili svoja prava - naveo je Jeremić.

- Rukovodstvo opština je dovelo odluku da se priključe asocijaciji kosovskih opština. Oni dakle počinu da rade, ali Kurti mora da bude svestan da kada ponovo dođe do izbora, da će Srbi ponovo biti u tim opštinama - rekao je Jeremić potom.

Vučić je, kaže Jeremić dokazao da nije za eskalaciju, i da do takvih stvari nikako ne sme da dođe.

- EU mora da precizira ko je krivac za sve što se dešava na Kosovu. Srbija je uvek težila ka miru, a EU da nas označi kao krivce. Sada smo na pola-pola - rekao je Jeremić.

Autor: