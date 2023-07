Ministarka Dubravka Đedović u novembru 2022. godine napustila je miran i dobro plaćen posao bankara i upustila se politiku zauzevši mesto ministarke energetike.

- Pozvao me je predsednik Aleksandar Vučić i nakon toga su vođene konsultacije sa premijerkom Anom Brnabić. Dvoumila sam se samo zbog svoje dece, ali kada sam čula koji je resor u pitanju, onda sam znala da ne mogu da odbijem jer kada neko toliku odgovornost stavi ispred vas znači da ima i poverenje - rekla je ministarka Đedović u jednom od ranijih intervjua za Blic.

Ministarka je, inače, diplomirala bankarstvo i finansije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala finansije i menadžment na SDA Bocconi Univerzitetu u Milanu i Anderson školi mendžmenta u Los Anđelesu. Govori četiri strana jezika: engleski, francuski, italijanski i ruski.

Za one koji ne znaju u ovaj svet je ušla po nagovoru oca iako je kao dete bila zaluđena Holivudom i filmskom industrijom i htela da studira režiju. Svetla reflektora nije osetila u tom poslu, već baveći se novinarstvom za CNN izveštavanjem iz Avganistana, za koje je dobila i međunarodno priznanje. Na tom poslu bolje je prošla tokom rata u Avganistanu nego u Velikom Trnovcu u Srbiji, gde ju je grupa Albanaca 2002. godine kidnapovala. Ipak, san iz detinjstva o Holivudu joj se ostvario sa 24 godine kada je otišla u Los Anđelesu, na postdiplomske studije menadžmenta na UCLA, jedne od najboljih škola za menadžment u SAD.

Od tada do danas priča o njenoj karijeri je gotovo flmska a scenario za nju nisu pisali domaći već autori iz Evropske investicione banke.

Oni su porepoznali njen dar za bakarstvo i nakon tri meseca prakse u ovoj instituciji ponudili joj stalan posao iako nije bila iz zemlje EU, što je preduslov za rad u njoj. Bila je rangirana u 10 najmoćnijih ljudi u EIB od 3.000 zaposlenih za ovaj region i to na poslovima u centrali u Luksemburgu. Vodila je i projekte javno-privatnog partnerstva i projektna finansiranja za Irsku, Francusku, Veliku Britaniju i zemlje Beneluksa, kada je i nagrađena od strane Project Finance magazine za Evropsku transakciju godine u avio-sektoru 2013. godine.



Obrazovanje ju je odvelo čak do Holivuda, a neki novinarski poduhvati do Avganistana, karijera do Luksemburga.

- Znate, ovde sam rođena i mene je ova zemlja iškolovala, posle toga sam otišla u Ameriku, a potom u Evropu, gde sam skoro dve decenije gradila karijeru. Ipak, želja da pomognem i živim u svojoj zemlji prevagnula je i zato sam preuzela poziciju 2016. godine na čelu regionalne kancelarije Evropske investicione banke. Nakon pet godina, iako sam imala sjajnu karijeru u najvećoj međunarodnoj finansijskoj instituciji na svetu, rešila sam da ostanem u Srbiji i radim u privatnom sektoru, jer sam shvatila da mogu svojim međunarodnim znanjem i iskustvom da doprinesem mnogo više ovde nego u Francuskoj, Španiji ili Italiji. Na kraju, ulazak u Vladu Srbije je za mene bila dužnost, obaveza, ali i čast da služim svojoj zemlji i svom narodu, i ta želja je bila jača od svih privilegija koje sam imala u međunarodnom privatnom sektoru - govorila je ministarka u intervjuu za Kurir.

Kaže da je odluka da se vrati u Srbiju posle školovanja i uspešnih karijera u inostranstvu za nju bila sudbonosna.

- Iako sam bila srećna što gradim karijeru i stičem iskustvo i znanje u inostranstvu, moj ceo dosadašnji rad je skoro uvek bio usko povezan sa ovim regionom i sa Srbijom. Kapitalnim projektima u Srbiji, uključujući energetiku, bavim se poslednjih 17 godina, izuzev između 2013. i 2015, kada sam radila na projektima u zapadnoj Evropi. Tako da je moja dugogodišnja povezanost sa razvojom Srbije logična pretpostavka da se na kraju vratim da živim i radim u svojoj zemlji, ja i moja deca.

"Dajte vina, hoću lom" zamenila "I tebe sam sit, kafano"

U jednom intervjuu ministarka je ranije otkrila da je opušta kafana, a za Kurir je ispričala i koje pesme voli da poruči u provodu.

- Volim Džeja, Tomu, Harisa... "Dajte vina, hoću lom" jedna mi je od omiljenih pesama.

Kada je reč o odrastanju, ministarka je istakla jednom prilikom da je u njenoj "porodici rad oduvek bio, gotovo, jedina dogma".

- Roditelji su mi inženjeri, koji su u Beograd došli iz Zapadne Srbije da uspeju. I jesu. Otac je bio jedan od prvih koji je u staroj Jugoslaviji radio na istraživanju nafte sa partnerima iz Amerike, i jedan od prvih koji je u socijalizmu započeo preduzetnički biznis, koji se razvio kao jako uspešan, do njegove prerane smrti. Majka, iako je imala svoju karijeru u uspešnoj slovenačkoj firmi, maksimalno je bila požrtvovana za porodicu. Porasla sam sa tradicionalnim vaspitanjem koje me je naučilo pravim vrednostima, ali sa roditeljima koji su imali liberalni pogled na svet i koji su me uvek maksimalno podržavali - rekla je ministarka, prenosi "Stori".

Autor: