ALEKSANDAR VUČIĆ: Danila su želeli da ponize pa su mu rekli da skine majicu! Uperili su puške u njega!

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je da su njegovog sina Danila želeli da ponize pa su mu rekli da skine majicu na kojoj je pisalo "Predaja nije opcija".

- Danila su želeli da ponize pa su mu rekli da skine majicu, imamo video-dokaz da su ga zaustavljali triput, poslednji put kod Merdara, nisu uspeli da mu skinu majicu iako je bila laž da jesu, uperili su puške u njega.

- Nisu mu skinuli majicu, jer on to nije želeo da uradi. On ni majicu na kojoj piše "Predaja nije opcija" ni srpsku zuastavu dok je živ neće da preda. To je njegova odluka, on tamo ide od 211. godine, svakog Vidovdana. Neko kaže da je to bila provokacija - on već 13 godina ide tamo. On nikoga nije uvredio, provocirao. Svake godine nosi sličnu majicu. On je rekao ja nemam čak ni kaiš, potpuno sam goloruk. Imam samo majicu, ali neću da je skidam. Da nekome skinete majicu na silu morali biste da ga izubijate, to ne može da se uradi drugačije. Onda su odustali jer su shvatili da bi to bio mnogo veći skandal. Ali su lagali, lagali su kao i za sve drugo. Oni ne misle da je to provokacija, reč je o njihovom bezobrazluku.

Vučić je rekao da, ipak, Danilo bez obzira što su ga zaustavljali na KiM tri puta tog dana, i hteli da ponize, nije osetio ni najmanje u odnosu na ono što Srbi na severu KiM doživaljavaju - brutalnu troturu, hapšenja i šikaniranje.

On je rekao da su se kosovski policajci na kraju povukli shvativši težinu incidenta koji bi mogli da izazovu kao i da smatra da to nije nikakva provokacija već čist bezobrazluk. Dodao je i da to nije ništa što se desilo Danilu u odnosu na ono kakvu torturu Srbi trpe svaki dan.

- Postoje ljudi iz Štrpca koji su po dve godine u pritvoru, koji nikog nisu ranili ni ubili. I onda govore da je to pravna država. I onda vas takve izjave Euleksa vređaju. Problem je kada vam Euleks kaže da prati neki slučaj. Evo ja ih pitam, zašto je Dušan Obrenović u pritvoru i produžen mu je za još dva meseca? Lažete svi zajedno, praveći se da ne znate da je nevin. Ja vas pitam, sve vas lažove iz Vašingtona, Berlina, zašto je uhapšen Dušan Obrenović? Zašto su ga uvukli u svoju grupu nato vojnici u trenutku kada su krenuli na ljude da bui ih podvojili od auta tzv. kosovske policije. Ruku nije podigao čovek, ništa nije uradio, oni su ga izubijali od batina. Posebno su mu govorili "to će da ti bude zato što si prešao u pravoslavlje". Ne smeju da ga puste, jer i sada, mesec dana posle ima jezive povrede.

- Možete da amnestirate one koji su ubili 75 albanskih policajaca? A ovde ne možete da pustite ljude za koje znate da nisu krivi ni na koji način. I baš ih briga! Postoji optužnica protiv albanskih policajaca, pušteni su da se sa slobode brane. Sve vreme su gpovorili da su uhapšeni na tertoriji Kosova. Izmišljaju, toliko lažu da to nikakvog smisla nema. Onda kada kažemo da smo spremni da damo ljude na poligraf - oni kažu to su neke kriminalne strukture. Kao da gledaju Novu S i N1. Jedino što znam je da su uhapšeni na teritoriji centralne Srbije. I mogu tako da lažu doveka. Ja ne mogu da govorim bez strasti, toliko imam brige za naše ljude na KiM. Oni sad nemaju nikakvu "prešu", baš ih briga. "Leže tamo neki Srbi, malo ih tuku, malo im stavljaju kese na glavu, malo ih ubijaju..." nikakav problem. Baš sve njih briga kada su srpska prava u pitanju.

Vučić se podsetio na reči Aljbina Kurtija iz vremena kada se dijalog vodio sa Hašimom Tačijem kao izborom albanskog naroda na Kosovu. Tada je, kaže, uvideo koliko taj čovek nije čovek i koliko nema časti. On se setio kako je Kurti tada rekao "da kad Tačiju tako dobro ide u razgovoru s Vučićem onda njegov sin treba da oženi Vučićevu ćerku". Vučić je podsetio da tada nije na to odgovorio ali mu Tačijev sin jeste. Dodao je i da to govori kakav je to čovek bez časti.

Dodao je i da je Kurti đak Adema Demaćija i da se plašio toga šta je sve moglo da se desi kad je Danilo išao na Vidovdan na KiM, te da ga je molio da ne ide. Dodao je i da su ga triput zaustavljali, slikali s kim se sve rukovao dole, i stvano su uperili puške u njega i njegove drugove, te da je odahnuo tek kad se oko ponoći vratio u Beogradu.

- Kurti želi da bude novi Zelenski, čovek nije svoj, plašim se još većeg terora - kaže Vučić dodajući da je on sebe zamislio kao velikog albanskog lidera koji želi da okupi sve albanske zemlje. Jedini mu je cilj da protera sve Srbe - kaže Vučić i dodaje: Molim Srbe da se čuvaju, naglašavajući da bi to trebalo da se desi u narednih par dana.

- Ja sam znao da taj čovek nije ni čovek u pravom smislu te reči. Svojevremeno, kada smo mi normalno razgovarali sa Tačijem, koji je bio izbor albanskog naroda na KiM. On je tada, naradajući Tačija, otišao toliko daleko, uradio nešto što su ovde samo neki pripadnici bivšeg režima uradili, štzo nijedan častan čovek u politici nikada ne bi uradio. On je rekao - Evo kako tebi dobro ide sa Vučićem, mogao bi tvoj sin da oženi Vučićevu ćerku", moja Milica je tada imala 17,18 godina. Vi se pitate, kakav to čovek morate da budete da tako nešto izgovorite? Odgovorio mu je Tačivej sin, to su njihove stvari. Ja sam prećutao. Kada takvu rečenicu čujete od nekoga, onda vam je jasno da tu ni razgovora ni normalnosti ni časti nema. Ja sam se bezbroj puta uverio u to da tu nema ni reči ni časti. Veoma sam zabrinut za naš narod na KiM - rekao je Vučić.

- Ja sam ponosni otac koji nije rekao svom sinu da ide, rekao sam mu da ne ide, jer znam ko dole vrši vlast. On je želeo da ode, rekao je da nijedne godine nije propustio . Shvatio sam, čim su ga prvi put zaustavili kod Ajvalji, pratili su ga sve vreme, tobož krišom, kao deca se sakrivaju, za sve to imamo dokumentaciju. Onda ga slikaju i snimaju. Ja živim za obilaznicu oi fabriku, za napredak srpske ekonomije. Kurti živi da bude Enver Hodža i da protera Srbe sa svojih vekovnih ognjišta. To mu je jedina opsesija. To je đak Adema Demaćija. To je čovek koji je vreme kada je Tito bežao da bilo koga drži zatvorenog od Albanaca, držao Srbe po kazamatima, ili ih likvidirao, Adem Demaći je 18 godina probeo da robiji. Možete da mislite kakav je to antisrbista i ekstremista bio. Naravno da sam se ceo dan tresao od straha. Tek kada se Danilo vratio negde oko ponoći sam saznao šta se se tačno desilo. Taj iz ROSU mu kaže "ja sam za Kurtija" i drži pušku, on kaže "Ja sam za Vučića i šta ćeš sad". Još je bio srećan što mu je palo na pamet da im kaže "To je vaš predsednik". Pitaju ga za ime oca on kaže "Aleksandar, to je moj tata i vaš predsednik". Nema tu ničeg racionalnog, on samo želi da bude novi Zelenski. I sada, pošto ja očekujem veliku ofanzivu Ukrajine i to u dva pravca - jednu u pravcu Bahmuta, jedan mnogo veći ka Energodaru i Melitopolju. Mislim da su premili više desetina brigada i da će da probiju ruske odbrane u tom delu. Ne mislim ovde da za nekoga navijam, nego mislim da će se to desiti. Uz ogromne žrtve naravno. I pošto oni misle da će to da promeni tok ratovanjajer im je to važno pred Samit u Viljnusu i čekaju da dobiju otvorenu kartu za članstvo u NATO, i veruju da to velikom ofanzivom i udarom ruskim trupama mogu da urade. Kada to krene, onda ćete videti dodatnu ofanzivu Kurtija na Kosovu. I molim Srbe da se čuvaju, i da sve oni koji misle da bi ti neljudi mogli da krenu za njih, da se sklone. Jer taj čovek nije svoj. Znam šta govorim. Plašim se da će taj teroro postati još žešći. On je sebe zamislio u ulozi Zelenskog, novog albanskog lidera koji će da ujedini sve albanske zemlje.

- Da mi proglasimo ROSU i KBS teroristima, odmah bi bile sankcije Srbiji, a oni jesu teroristi. Po kom aktu oni imaju pravo da postoje, po kom aktu ih vi naoružavate. Oni koji su kreteni što marširaju po urbanoj sredini, a ne umeju ni da marširaju, nego nose po tri rezervnih para rej ban naočara, jer su mnogo opasni, po kom pravu oni postoje. Pa po našem pravu, to mi kažu, Nemci, Amerikanci. to je pravo jačeg. Šta da mi kažu, šta da mi kažu kad ne piše noigde, ni na tarabi. Gde to piše u međunarodnim aktima. Pa ne piše nigde - al nam se može!

- Ja imam strah od potpuno iracionalnih i antisrpskih poteza Aljbina Kurtija i krajnje neodgovornog stva zapadnih zemlja, koji će šta god oni uradili uvek da traže priču o dve strane i uvek će biti na stranu svog čeda. Daću sve od sebe da se to ne desi. Ali ne po cemnu pogroma nad srpskim narodom. Našem narodnu je potreban mir, fabrike, obilaznice - rekao je Vučić na pitanje da li se na KiM može dogoditi rat.

Od 1. septembra veće plate za prosvetu i medicinare, o penzijama i suficitu

- Bilo nam je predviđeno da u prvih 6 meseci imamo deficit od 95,7 milijardi dinara. To je Skupština odobrila. Mi imamo 14,5 milijardi suficita. Više para. Mi imamo ukupno oko 120 miliona evra u plusu, umesto da budemo u minusu 880. Ovo je dobra vest jer sve ono što smo obećali prosvetarima, penzionerima... Potvrđujemo da za sve to imamo novac, i povećanje plata kreće već od prvog septembra. I penzioneri da budu mirni, već od 1. okrtobra kreće povećanje penzija.

- Ovog trenutka na 562 milijarde dinara u svim valutama, odnosno milijardu evra što znači da naša deca neće imati problema u otplati duga - kazao je Vučić najavljujući povećanje plata od 1. septembra za prosvetare, medicinare, negovateljice - rekao je Vučić dodajući da ljudi ne brinu ni za isplatu za koju će se prijavljivati majke i samohrani očevi u avgustu.

- I u septembru kreće isplata po detetu od 16 godina. To se zove preterana likvidnost, taj novac koji imamo to nam obezbeđuje - kaže predsednik dodajući da je inflacija usporila, da nafta srećom toliko ne skače, a da se nada da struja i gas neće bitno poskupljivati.

- Naredio sam da se provere i sve robne rezerve pred zimu koja me brine, da se vidi da li imamo dovoljno soli, ulja, šećera, ribe... a ne da bude sedam dana priče kako nema ovoga ili onoga - kaže Vučić.

On je naglasio i da penzioneri ne brinu jer od 1. oktobra stižu i dobre vesti za njih.