VUČIĆ OTKRIO: Kurti je predlagao Tačiju da njegov sin oženi moju ćerku koja je tada ima 17 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao je kako je Aljbin Kurti predlagao Hašimu Tačiju da oženi njegovu ćerku Milicu koja je tada imala samo 17 godina.

- Ja sam znao da taj čovek nije ni čovek u pravom smislu te reči. Svojevremeno, kada smo mi normalno razgovarali sa Tačijem, koji je bio izbor albanskog naroda na KiM. On je tada, naradajući Tačija, otišao toliko daleko, uradio nešto što su ovde samo neki pripadnici bivšeg režima uradili, štzo nijedan častan čovek u politici nikada ne bi uradio. On je rekao "Evo kako tebi dobro ide sa Vučićem, mogao bi tvoj sin da oženi Vučićevu ćerku", moja Milica je tada imala 17,18 godina. Vi se pitate, kakav to čovek morate da budete da tako nešto izgovorite? Odgovorio mu je Tačivej sin, to su njihove stvari - rekao je VUčić i dodao:

- Kada takvu rečenicu čujete od nekoga, onda vam je jasno da tu ni razgovora ni normalnosti ni časti nema. Ja sam se bezbroj puta uverio u to da tu nema ni reči ni časti. Veoma sam zabrinut za naš narod na KiM.