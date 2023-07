Vesić: Svaka blokada autoputa Srbiji odnosi dva vrtića

Svakom blokadom autoputa građani Srbije ostaju uskraćeni za najmanje dva vrtića jer se samo na naplati putarina i to kada nije leto i nema velikog broja putnika gubi više od četiri miliona evra, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

To, međutim, kako kaže, nije ukupan iznos štete.

"Mi otprilike, kada se najavi blokada autoputa imamo oko 50 miliona dinara manju naplatu putarine nego kada blokade nema ne samo zbog toga što je jedno vreme autoput blokiran, pa tu ne može da se prođe već zato što veliki broj vozača odustane tog dana od korišćenja autoputa jer ne znaju da li će se naći u koloni u kojoj će morati da stoje nekoliko sati", rekao je Vesić gostujući na Pinku.

Naveo da šteta samo na naplati putarine iznosi više od četiri miliona evra i to kada nije leto i kada nema velikog broja putnika, te dodao da sa tim novcem mogu, na primer, da se izgrade dva vrtića.

"Svaka takva ludačka blokada oduzme ovoj zemlji recimo dva vrtića i oni koji to rade treba to da znaju, ali koliko vidim po izjavama nekih od njih oni to namerno rade jer žele da naprave štetu Srbiji pošto misle da će tako predsednik Aleksandar Vučić da posluša njihove zahteve", rekao je Vesić.

Naveo je da u četiri miliona evra ne računa dodatne troškove poput kamiona koji ne idu autoputem, pa plaćaju više gorivo, kao i to što ljudi gube vreme.

Vesić je ocenio da je posebno bizarno to što je blokada autoputa bila u petak, poslednjeg dana juna jer je dosta gradjana prvog jula krenulo na odmore i koristilo petak posle posla da krene na put.

"Kao da su ovi koji organizuju proteste želeli dodatno da maltretiraju ljude jer su znali da će tada veliki broj ljudi biti na autoputu. Meni je to zaista neverovatno. Razumem pravo svakoga na iznošenje političkih stavova, svako ima pravo to da radi čak i protestima koji su u skladu sa zakonom, ali blokiranje autoputa je nedopustivo", istakao je Vesić i podsetio da je više puta apelovao da se to ne radi.

Naveo je da svi koji su kršili propise na autoputu treba da budu sankcionisani jer je, podsetio je, kršenje propisa i spora vožnja.

"Nadam se da će svi oni zbog toga biti kažnjeni jer postoje pravila na autoputu koja moraju da se poštuju", rekao je Vesić.

Naveo je da je dobro što nisu uspeli da ostvare još jednu, ljuđu ideju, a to je da blokiraju međunarodnu prugu kod Niša i Smedereva, što je bilo najavljeno.

"Očigledno ih se nije dovoljno skupilo, pa zato to nisu uradili. Zamislite šta bi se dogodilo na pruzi koja je pod naponom, s obzirom na to da ima elektrovodove, da dođete i stanete na prugu gde voz ne može da se zaustavi kada naiđe na 10, 15 ili 20 metara. Kao da neko želi da izazove incidente i nesreću da bi ostvario svoj politički cilj. Meni je to neverovatno i zaista mislim da politički ciljevi ne treba da se ostvaruju na taj način već na izborima", rekao je Vesić.

Naveo je da oni uživaju u tome da Srbija ima štetu zato što blokiraju puteve i kao ministar saobraćaja apelovao na sve da to više ne rade.

"Videli ste da većina građana ne želi da učestvuje u takvim egzibicijama. Bilo ih je svega stotinak na autoputu i pokazalo se da građani, čak i oni koji dolaze na proteste jer za to imaju neke svoje razloge ne žele da učestvuju u takvim stvarima", rekao je Vesić i dodao da se to veoma dobro videlo na autoputu kada je u jednom trenutku tu bilo 20-ak automobila.