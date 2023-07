Vesić: Završeno testiranje za integrisanu naplatu tagova između Srbije i Severne Makedonije

Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je završeno testiranje za integrisanu naplatu tagova između Srbije i Severne Makedonije.

Podsetio je da je pre nekoliko meseci objavljeno da su počeli pregovori sa Severnom Makedonijom o tome da srpski tag za elektronsku naplatu putarine radi u toj državi i obratno, makedonski u Srbiji.

"To znači da kada imate srpski tag i pređete u Severnu Maledoniju više nećete morati da plaćate putarinu na svakoj od naplatnih rampi već ćete moći da pređete i da vam se naplaćuje putarina preko taga što ubrzava putovanje i omogućava da ne morate da menjate novac i stajete", rekao je Vesić gostujući na Pinku.

Naveo je da će to olakšati život građanima koji se voze u više 7.000 srpskih vozila, koliko ih dnevno tokom leta prođe kroz Severnu Makedoniju.

Naveo je da u Srbiji postoji oko 700.000 korisnika naših tagova i dodao da je, da bi neko prešao na taj "Open Balkan tag" neophodno da uradi rekonfiguraciju odnosno da na nekim od mesta gde se inače kupuju tagovi, veže svoj tag za platnu karticu.

"To je isto kao u mobilnoj telefoniji kada imate pripejd i postpejd. Sada su svi tagovi pripejd odnosno uplaćujete novac i koliko ga imate toliko ga trošite, a od sada ga prebacujete na platnu karticu čime i u Srbiji i u Severnoj Makedoniji više ne uplaćujete novac na tag već vam se skida sa platne kartice. Koliko potrošite, toliko vam se skine", rekao je Vesić.

Dodao je da će građanima, ukoliko su imali novac na tagu, u roku od nekoliko nedelja novac biti vraćen na račun.

Podsetio je da svi u Srbiji koji koriste elektronsku naplatu putarine imaju šest odsto nižu cenu u odnosu na one koji plaćaju novcem čime, dodao je, država želi da pomogne svojim građanima i podstanke ih da više koriste tagove.

Vesić je naveo da je nedavno potpisan ugovor sa "Poštom Srbije" i dodao da trenutno u oko 900 pošta može da se kupi elektronski tag.

"Ono što je veoma važno, to je da smo za one koji krenu za Grčku ili Severnu Makedoniju, a zaborave da to urade, instalirali i od utorka ujutru na naplatnoj stanici Preševo, koja je poslednja naplatna stanica pre granice sa Severnom Makedonijom, stajaće sa desne strane kamion u kome će biti mobilna mesta za prekonfiguraciju tagova tako da, ako ste zaboravili da to uradite možete tu da stanete, cela procedura traje između pet i sedam minuta i posle 30 minuta taj tag je aktivan i radi u Severnoj Makedoniji", objasnio je Vesić.

Istakao je da je to politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića - integracija regiona i olakšavanje života građanima.

"Veoma brzo će, narednih dana, premijerka Srbije zajedno sa premijerom Severne Makedonije, a tu ću biti i ja, doći na granični prelaz gde ćemo zajedno promovisati ovi vrstu zajedničke naplate putarina jer to govori o tome koliko postajemo jedinstveno tržište na Balkanu", dodao je Vesić.

